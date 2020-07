Bodnar: konwencja stambulska jest gwarancją, że polskie prawo się nie pogorszy

Polska od wielu lat nie wypowiedziała żadnej umowy międzynarodowej dotyczącej praw człowieka. To byłby pod tym względem precedens - ocenił w TVN24 rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, komentując zapowiedź ministra sprawiedliwości o planach wypowiedzenia konwencji stambulskiej. - Jeśli uznaliśmy, że jesteśmy częścią społeczności międzynarodowej w zakresie przestrzegania określonych standardów, to naprawdę wstyd się z tego wycofywać - zaznaczył RPO.

W sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jego resort złoży wniosek o wypowiedzenie konwencji stambulskiej . - Realizując zobowiązania przedwyborcze, przechodzimy od słów do czynów i złożymy formalny wniosek do resortu rodziny o wypowiedzenie tak zwanej konwencji stambulskiej - powiedział.

Czy jest płeć społeczno-kulturowa? RPO odpowiada

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w TVN24 komentował wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika z poniedziałkowego "Jeden na Jeden" w TVN24, odnoszącą się do zapisów umowy. - Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: konwencja stambulska tak, ale tylko tam, gdzie rzeczywiście chroni się ofiary poddane przemocy, a nie ideologię - mówił Wójcik. - Nie ma zgody na jakąś trzecią płeć, płeć uwarunkowaną kulturowo, społecznie. Co to w ogóle jest? Na to nie ma zgody, na uderzenie w instytucję małżeństwa i rodziny - dodał.