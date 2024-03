Od 13 grudnia zeszłego roku mamy do czynienia z rządem, który nieustannie mówi "nie". Mówi, że nie będzie kontynuował, że nie będzie inwestował, że nie będzie naprawiał, że nie będzie podejmował przedsięwzięć, które już są zaawansowane - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji samorządowej PiS. - My jesteśmy na "tak" dla rozwoju, jesteśmy na "tak” dla budowania, jesteśmy na "tak" dla wszystkiego, co tworzy naszą dobrą przyszłość - oświadczył.

W sobotę w podwarszawskich Szeligach odbywa się konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości. Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia ocenił, że od 13 grudnia zeszłego roku mamy do czynienia z rządem, który nieustannie mówi "nie".

- Przede wszystkim mówi, że nie będzie kontynuował, ale mówi także, że nie będzie inwestował, że nie będzie naprawiał, że nie będzie podejmował przedsięwzięć, które już są zaawansowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo często lubi się posługiwać słowem "likwidacja". Można powiedzieć, jest to rząd likwidatorów – powiedział prezes PiS.

Jak dodał, jest to rząd, który podjął wysiłek zmierzający ku temu, by coś, co działo się w Polsce, co było dla Polski bardzo dobre, zostało zlikwidowane.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS Piotr Nowak/PAP

Kaczyński: my wszyscy powinniśmy być na "tak"

- A Polska potrzebuje być na "tak". My wszyscy powinniśmy być na "tak"– powiedział. - My musimy być na "tak" dla inwestycji, na "tak" dla rozbudowy tego wszystkiego, co zostało już podjęte. Na "tak" dla różnego rodzaju innowacji, na "tak" przede wszystkim dla rozwoju - kontynuował Kaczyński.

Jak zaznaczył o tym jednak niewiele obecnie słychać. - Można powiedzieć, że Polska szła pod naszymi rządami drogą rozwoju, drogą ku temu, by polski naród – to słowo odnosi się do każdego obywatela – żył lepiej, żeby szło ku dobremu – przekonywał.

Dodał, że z tej drogi "weszliśmy w jakiś zaułek, z którego nie bardzo widać wyjście". Kaczyński oceni też, że to należy przerwać. - Dlatego musimy dzisiaj, tu ze stolicy Polski powiedzieć głośno: jesteśmy na "tak". Polska powinna być na "tak" – wzywał.

Kaczyński: my wszyscy powinniśmy być na "tak" TVN24

- Jesteśmy na "tak" dla rozwoju, jesteśmy na "tak" dla budowania. Jesteśmy na "tak" dla wszystkiego, co tworzy naszą dobrą przyszłość, ale przede wszystkim dla inwestycji, dla tych małych, lokalnych, ale także dla tych wielkich: dla CPK, dla atomu, elektrowni atomowych, dla wielkiej chemii, dla regulacji Odry, dla portów, a szczególnie tego kontenerowego w Świnoujściu, ale dla portów w ogóle. Dla wielkich inwestycji zagranicznych, w ten najnowocześniejszy przemysł - wymieniał prezes PiS.

- Jesteśmy na "tak" i wzywamy wszystkich, by byli na "tak". To dzisiaj hasło najważniejsze. To jest przekaz tej konferencji - podkreślił Kaczyński.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia.

Autorka/Autor:momo / prpb

Źródło: PAP