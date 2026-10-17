"Może część z państwa się zdziwi". Trzy wnioski z konwencji ludzi Morawieckiego

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Bardzo proszę się posunąć, bo zaraz tędy będzie przechodził pan premier - nieco nerwowo rzucają działacze Rozwoju Plus do osób ledwo mieszczących się przy wejściu do głównej sali warszawskiego Teatru Palladium. Tłok jest niemożebny, a pojemność sali zdaje się nie przystawać do rozmiarów ambicji stowarzyszenia byłego premiera. - No cóż, nadprogramowa frekwencja - rzuca jeden z jego polityków.

Sobotnia konwencja Rozwoju Plus miała - jak zapowiadali ludzie Mateusza Morawieckiego - oznaczać wejście z przytupem w nowy etap działalności tego środowiska. A przede wszystkim przypieczętować jego polityczną niezależność. Czy tak się stało?