Nowe miejsce konwencji programowej PiS. Wiceminister Soboń pytany o Turów

We wtorek wiceminister finansów Artur Soboń odpowiadał w rozmowie w Polskim Radiu na pytania o zmianę formuły i miejsca konwencji Prawa i Sprawiedliwości, zaplanowanej na sobotę, 24 czerwca. Pytany był między innymi, czy sprawa Turowa na Dolnym Śląsku to temat, który skłonił sztab PiS do zmiany miejsca konwencji. - To jest oczywiście jedno skojarzenie. Tych skojarzeń jest więcej - wskazał wiceszef MF. - Szczegóły pokażemy już wkrótce - zapowiedział.