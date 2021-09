Trwa konwencja Platformy Obywatelskiej

Konwencja Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy odbywa się w mieście wielkości Płońska. Jak przekonują politycy PO, to osobista decyzja przewodniczącego Donalda Tuska, którego zamiarem było, by po raz pierwszy politycy Platformy spotkali się na konwencji poza wielką aglomeracją.

Tusk : Być Europejczykiem, to znaczy być Polakiem, być mieszkańcem Płońska, być mieszkańcem polskiej wsi. Tu się nic nie kłóci. Dzisiaj miłość do małej ojczyzny oznacza także tę wielką potrzebę utrzymania Polski w Unii Europejskiej.

Tusk : Po to właśnie jesteśmy, jako Platforma Obywatelska, po to, żeby bronić interesów Polski, Płońska i innych, ośmiuset burmistrzowskich miast, ponad stu miast prezydenckich.

Tusk : Co możemy zrobić wspólnie, żeby uczynić każde miejsce w Polsce miejscem atrakcyjnym? Być może szczera odpowiedź jest taka, że nie da się wszędzie tego zrobić. Ale jest wiele odpowiedzi, które mówią nam, co musimy wszyscy zrobić, żeby jak najwięcej takich miejsc w Polsce było i żeby te miejsca nie zależały od wielkości miasta.

Tusk : Trzeba umieć znaleźć właściwy klucz do każdgo miasteczka i miasta. Tego nie zrobi premier, rząd centralny. To może zrobić tylko lokalna społeczność, lokalny samorząd.

Tusk : Nie możemy dopuścić myśli, że są jakieś miejsca w Polsce, ktore nie zasługują na wysoko wykwalifikowaną i przygotowaną infrastrukturę medyczną, gdzie chore dziecko nie ma dostępu do pediatry, a kobieta do ginekologa.

Tusk : Trudno się wierzy władzy, trudno mi uwierzyć premierowi, nie tylko dlatego, że jest znany z dużej wyobraźni. Ale jak pamiętacie, premier na pytanie o cenę chleba wykonał jakiś niezwykły piruet, aby ominąć odpowiedź. To nie jest tragedia, nie każdy ma w głowie ceny podstawowych produktów, ale warto to sobie powiedzieć, nauczyć się szybko tego.

Tusk : Polityka to ciężka robota, trzeba ubrudzić sobie łapy w ziemi, żeby zrozumiec i przekonać do siebie wszystkich, dla których życie bywa ciężką harówą.

Planowane zmiany w statucie partii

W drugiej części konwencja ma dokonać zmian w statucie, rekomendowanych przez zarząd PO. To m.in. zwiększenie liczby wiceprzewodniczących z 4 do 10, wprowadzenie ułatwień w zapisywaniu się do PO, dokooptowanie do zarządu szefa frakcji w Parlamencie Europejskim i najwyższego rangą członka Prezydiów Sejmu i Senatu, zmiany umożliwiające wprowadzenie parytetów płci na wszystkich szczeblach.