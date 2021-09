Dziś konwencja Platformy Obywatelskiej w Płońsku

Konwencja Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy odbywa się w mieście wielkości Płońska. Jak przekonują politycy PO, to osobista decyzja przewodniczącego Donalda Tuska, którego zamiarem było, by po raz pierwszy politycy Platformy spotkali się na konwencji poza wielką aglomeracją.

Plan konwencji PO

Planowane zmiany w statucie partii

W drugiej części konwencja ma dokonać zmian w statucie, rekomendowanych przez zarząd PO. To m.in. zwiększenie liczby wiceprzewodniczących z 4 do 10, wprowadzenie ułatwień w zapisywaniu się do PO, dokooptowanie do zarządu szefa frakcji w Parlamencie Europejskim i najwyższego rangą członka Prezydiów Sejmu i Senatu, zmiany umożliwiające wprowadzenie parytetów płci na wszystkich szczeblach.