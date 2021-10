Jarosław Kaczyński o programie "Polski Ład dla wsi". "Tą drogą idziemy, będziemy szli"

Naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość w sferze materialnej, równość szans - przekonywał na konwencji PiS w Przysusze Jarosław Kaczyński, na której przedstawił założenia programu "Polski Ład dla wsi". - Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi - zapewniał.

W zorganizowanej w Przysusze konwencji biorą udział między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda. Politycy przedstawiają tam program skierowany do wsi i rolników.

Na konwencji głos zabrał Jarosław Kaczyński. Zapewniał, że jego partia jest "reprezentantem polskiej wsi". Jesteśmy z tego dumni, jesteśmy dumni z tego zaszczytu - oświadczył.

- To poświadczenie i ta duma wynika także z pewnego, szerszego założenia: Polska jest jedna, jeden jest naród polski. Ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość w sferze materialnej, równość szans, w tym także równość szans dla najmłodszego pokolenia. Tylko wtedy będzie nam towarzyszyło coś, co jest dla wszystkich Polaków niezmiernie ważne: poczucie godności. To poczucie godności, które jest także mocne wśród polskich rolników - mówił. - Tą drogą idziemy, będziemy szli - przekonywał.

Jarosław Kaczyński na konwencji

- Przed nami jeszcze długa droga. Bo nawet, jeśli wyobrazić sobie sytuację, która wcale nie jest niemożliwa w najbliższych latach, czyli że dochody na wsi, na pojedynczego członka rodziny, przewyższą te w mieście, to i tak inne wyznaczniki cywilizacji materialnej będą w dalszym ciągu na niekorzyść dla wsi. W ostatecznym rachunku jednak nie uzyskamy jeszcze tego wyrównania. Dlatego potrzebny jest ten wielki plan - kontynuował.

Mówiąc o planie "Polski Ład dla wsi", Kaczyński opisał, że powstał on po to, aby "w ciągu najbliższych lat różnice zniwelować, zmniejszyć, a w końcu, to nie powinien być długi okres, po prostu zlikwidować".

Kaczyński o założeniach programu "Polski Ład na wsi" TVN24

O sprawach, "które bolą"

Szef PiS przyznał, że w rolnictwie "są konkretne sprawy, które dzisiaj bolą". Wymienił, że jedną z takich spraw, która "zabolała ostatnio", są ceny nawozów, które - jak mówił - "bardzo się podniosły, ponieważ gwałtownie rośnie cena gazu". - Co prawda w ostatnich dniach te ceny gazów fluktuują, ceny części nawozów spadły - dodał.

- Ale najlepszym rozwiązaniem, które by poprawiło sytuację rolników, byłaby możliwość zakupu prosto od producenta, bez pośredników, bo to oszczędziłoby kolejne 200, 300 złotych na tonie. Nie jest to łatwe. Prowadziliśmy w tej sprawie trudne rozmowy - wspomniał. - Trzeba po prostu, by rolnicy łączyli się w większe grupy, grupy producenckie, jeśli są jakieś spółdzielnie, to można wykorzystać, i kupowali jakby zbiorowo. Wtedy te ceny mogą być obniżone - wyjaśnił.

Zapewniał, że wzrost cen gazu jest przejściowy. >> Minister rolnictwa: możemy mieć do czynienia z kryzysem w cenach żywności w całej Europie

Kaczyński mówił także o "szerszym" problemie łańcucha pośredników, który "powoduje, że jest ogromna różnica między ceną jaką uzyskuje rolnik za swoją produkcję, a tym, co widzi później w sklepie". - Oczywiście taka różnica jest nieunikniona, ale ona jest w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo wielka - ocenił.

- Dlatego podejmujemy wielkie przedsięwzięcie: rolny handel detaliczny. To nie jest przedsięwzięcie jedno, to jest wiele przedsięwzięć, które łącznie mają doprowadzić do tego, że rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio, do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku - opisał.

- W gminach, gdzie będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk, także w większych miastach. One skądinąd też są gminami, tylko chodzi nie o te gminy najbliższe dla rolnika, tylko o większe miasto gdzieś dalej, gdzie też będzie mógł to robić, bo będzie mógł to robić w całej Polsce - zapowiedział Kaczyński, nawiązując do kwestii sprzedaży przez rolników swoich produktów.

Mówił przy tym, że będą też budowane różnego rodzaju centra przechowalnicze, które będą pomagać w tym handlu.

Nowa ustawa o łowiectwie ma rozwiązać problem, który "denerwuje wielu rolników"

Prezes PiS mówił także o problemie związanym z afrykańskim pomorem świń (ASF) i hodowli trzody chlewnej. - Będziemy ją odbudowywać - przekonywał.

- Tu jest pewien szkopuł, pewna przeszkoda. Ja jestem przyjacielem zwierząt, nie ukrywam tego, ale tutaj jest konieczność innej metody rozwiązania tego problemu, niż ta, która została skutecznie zastosowana w Niemczech, czy w Danii, czyli odstrzał dzików. Bo to one roznoszą tę chorobę, zresztą same na tę chorobę schodzą - tłumaczył.

W ocenie Kaczyńskiego powinni to zrobić myśliwi i koła myśliwskie. - Ale jest jak na razie z tym nie najlepiej. Jest w tej chwili już w Sejmie i mam nadzieję, że zbierzemy podpisy z różnych klubów poselskich, projekt nowej ustawy o łowiectwie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale ona powinna tę sprawę rozwiązać, to znaczy skłonić do tego, żeby te działania zostały podjęte - mówił.

Oświadczył, że wspomniana ustawa "będzie rozwiązywała także inny problem, który denerwuje wielu rolników". - To są szkody łowieckie, szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Dzisiaj uzyskanie odszkodowań to jest droga przez mękę - zauważył.

Zaproponował tu, że to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie płaciła te odszkodowania. - A ona sobie już da radę dalej, żeby uzyskać to odszkodowanie od kół łowieckich - stwierdził.

Autor:akw/tr

Źródło: TVN24