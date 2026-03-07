Konwencja PiS w Krakowie. Kogo Jarosław Kaczyński namaści na premiera? Pojawiają się te nazwiska

Kaczyński ma przedstawić kandydata na premiera. Morawiecki gra swoją grę Źródło: "Fakty" TVN

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że podczas konwencji planowane jest wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, następnie wskazanego przez niego kandydata.

Poinformował również, że po zakończeniu oficjalnej części dla mediów rozpocznie się posiedzenie komitetu politycznego PiS. Formalnie bowiem to komitet ma zatwierdzić wybór przedstawiciela partii zaprezentowanego na sobotniej konwencji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie Źródło: PAP/Marcin Obara

Mazurek: kto raz zdradził - zrobi to znowu

Jak się okazuje na dzień przed ogłoszeniem decyzji prezesa, w PiS nadal wrze i dyskusja o tym, czy wszyscy działacze partii zaakceptują wybór kandydata na premiera, pozostaje otwarta.

W piątek była rzeczniczka PiS i była europosłanka tej partii Beata Mazurek odniosła się do wyboru kandydata na premiera. "Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto raz zdradził, miał zostać premierem. Autopromocja nie działa na wszystkich. Naprawdę. Bo kto raz zdradził - zrobi to znowu" - napisała na platformie X.

Mazurek nie wskazała w swoim wpisie konkretnego nazwiska. Nie jest też jasne, do jakiej i czy w ogóle Mazurek należy do jednej z frakcji wewnątrz w PiS. Jednak w mediach społecznościowych aktywnie publikuje wpisy dotyczące spotkań Morawieckiego z wyborcami. W lutym skrytykowała też w jednym z wpisów Przemysława Czarnka, który kojarzony jest z grupą "Maślarzy".

Kogo namaści prezes?

- Słyszę, że decyzja zapadła. Nazwisko kandydata PiS na premiera zostało wybrane. Wie o tym wąskie grono ludzi - przekazała w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska. Jak wynika z informacji jej i Konrada Piaseckiego, na giełdzie nazwisk najczęściej pojawiają się Lucjusz Nadbereżny i Przemysław Czarnek. Jednak, jak przekazali, "w grze wciąż jest trzecie nazwisko".

Bo wskazuje się też na mniej znane nazwiska samorządowców, między innymi prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego oraz prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Opracował Adam Styczek