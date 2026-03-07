Logo strona główna
Polska

Konwencja PiS w Krakowie. Kogo Jarosław Kaczyński namaści na premiera? Pojawiają się te nazwiska

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kaczyński ma przedstawić kandydata na premiera. Morawiecki gra swoją grę
Źródło: "Fakty" TVN
Dzisiaj o 14 w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Krakowie odbędzie się konwencja PiS. To na niej prezes partii Jarosław Kaczyński ma przedstawić kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na przyszły rok. Jakie nazwiska są w grze?

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że podczas konwencji planowane jest wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, następnie wskazanego przez niego kandydata.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Mateusz próbował się dowiedzieć, kto to jest"

Poinformował również, że po zakończeniu oficjalnej części dla mediów rozpocznie się posiedzenie komitetu politycznego PiS. Formalnie bowiem to komitet ma zatwierdzić wybór przedstawiciela partii zaprezentowanego na sobotniej konwencji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Źródło: PAP/Marcin Obara

Mazurek: kto raz zdradził - zrobi to znowu

Jak się okazuje na dzień przed ogłoszeniem decyzji prezesa, w PiS nadal wrze i dyskusja o tym, czy wszyscy działacze partii zaakceptują wybór kandydata na premiera, pozostaje otwarta.

W piątek była rzeczniczka PiS i była europosłanka tej partii Beata Mazurek odniosła się do wyboru kandydata na premiera. "Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto raz zdradził, miał zostać premierem. Autopromocja nie działa na wszystkich. Naprawdę. Bo kto raz zdradził - zrobi to znowu" - napisała na platformie X.

"Bo kto raz zdradził - zrobi to znowu". Tajemniczy wpis byłej rzeczniczki PiS
Mazurek nie wskazała w swoim wpisie konkretnego nazwiska. Nie jest też jasne, do jakiej i czy w ogóle Mazurek należy do jednej z frakcji wewnątrz w PiS. Jednak w mediach społecznościowych aktywnie publikuje wpisy dotyczące spotkań Morawieckiego z wyborcami. W lutym skrytykowała też w jednym z wpisów Przemysława Czarnka, który kojarzony jest z grupą "Maślarzy".

Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"
Patryk Michalski, Dariusz Kubik

Kogo namaści prezes?

- Słyszę, że decyzja zapadła. Nazwisko kandydata PiS na premiera zostało wybrane. Wie o tym wąskie grono ludzi - przekazała w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska. Jak wynika z informacji jej i Konrada Piaseckiego, na giełdzie nazwisk najczęściej pojawiają się Lucjusz Nadbereżny i Przemysław Czarnek. Jednak, jak przekazali, "w grze wciąż jest trzecie nazwisko".

Bo wskazuje się też na mniej znane nazwiska samorządowców, między innymi prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego oraz prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
