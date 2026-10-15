Polska Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński: rządzący rujnują Polskę, tylko Zjednoczona Prawica może ich pokonać Oprac. Filip Czerwiński |

Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym. "To jest proszę państwa zamach stanu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Kaczyński wystąpił w czwartek na konwencji PiS w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie. Uczestniczyli w niej także wiceprezes partii i kandydat na premiera Przemysław Czarnek oraz wiceprezes PiS Beata Szydło. Wydarzenie odbyło się w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku.

Kaczyński podczas swojego wystąpienia podkreślił, że jego ugrupowanie będzie dążyło do odbudowy Zjednoczonej Prawicy w szerokiej formule, a jeśli to się nie uda - do porozumienia w węższym gronie.

- Tylko Zjednoczona Prawica może pokonać tych, którzy dziś Polską nie tyle rządzą, tylko tych, którzy Polskę rujnują, niszczą - powiedział prezes PiS. Zarzucił obecnie rządzącym, że "Polskę sprzedają", i ocenił, że nie odnoszą sukcesów.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Kaczyński apelował do polityków prawicy o przezwyciężenie wewnętrznych podziałów i osobistych ambicji. - Wszystko, co przeszkadza jedności, trzeba odrzucić - zaapelował.

Wezwał do utworzenia "jednej wielkiej patriotycznej listy", wyrażając przekonanie, że doprowadzi ona do zwycięstwa wyborczego. Zakończył swoje wystąpienie słowami: - Wierzę w sukces. Zwycięstwo Polski. Nasze zwycięstwo.

Szydło przypomniała hasło "Polska w ruinie"

Z kolei była premier Beata Szydło przypomniała podczas swojego wystąpienia, że w sali "Sokoła" politycy PiS spotykali się także w 2015 roku, przed zwycięskimi dla ugrupowania wyborami. Podkreśliła, że ówczesny sukces był efektem wspólnej pracy i wiary w zwycięstwo mimo sceptycyzmu przeciwników politycznych.

Szydło oceniła, że hasło "Polska w ruinie" z kampanii w 2015 roku, które wywoływało spory w debacie publicznej, ponownie staje się aktualne. Jej zdaniem świadczą o tym sytuacja finansów publicznych, opóźnienia w realizacji wielkich inwestycji oraz rosnące koszty życia.

Beata Szydło na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

- Wydawało się, że te słowa pozostaną już tylko częścią historii polskiej polityki. A jednak dzisiaj wracają. Wracają w debacie o finansach publicznych, wracają w debacie o wielkich inwestycjach i wracają w codziennych zwykłych rodzinnych rozmowach o kosztach życia - powiedziała.

Czarnek: wiemy, jak wyciągnąć Polskę z upadku

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek nawiązując do trzeciej rocznicy wyborów parlamentarnych, krytykował - jego zdaniem - niezrealizowane obietnice wyborcze obecnej koalicji, w tym zapowiadane "sto konkretów". - Obietnica wyborcza jest świętością i relacją łączącą społeczeństwo i władzę - powiedział.

Czarnek krytykował też ceny paliw oraz działania prokuratury wobec byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Przemysław Czarnek na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Polityk nie popiera również zmian w programach nauczania, zarzucając ograniczanie treści historycznych i osłabianie autorytetu nauczycieli. - Tak jak w rodzinie najważniejsza jest mama, najważniejszy jest tata, tak w szkole najważniejszy jest nauczyciel - powiedział.

Podczas konwencji politycy PiS wielokrotnie wzywali do zjednoczenia prawicy i krytykowali działania obecnego rządu.