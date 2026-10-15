Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński: rządzący rujnują Polskę, tylko Zjednoczona Prawica może ich pokonać

|
Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku
Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym. "To jest proszę państwa zamach stanu"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Krakowie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że obecny rząd niszczy i sprzedaje Polskę, i wzywał polityków prawicy do zjednoczenia. Beata Szydło przypomniała hasło "Polska w ruinie", a Przemysław Czarnek przekonywał, że wie, jak wyciągnąć Polskę z "upadku" i zapaści demograficznej.

Kaczyński wystąpił w czwartek na konwencji PiS w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie. Uczestniczyli w niej także wiceprezes partii i kandydat na premiera Przemysław Czarnek oraz wiceprezes PiS Beata Szydło. Wydarzenie odbyło się w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku.

Kaczyński podczas swojego wystąpienia podkreślił, że jego ugrupowanie będzie dążyło do odbudowy Zjednoczonej Prawicy w szerokiej formule, a jeśli to się nie uda - do porozumienia w węższym gronie.

- Tylko Zjednoczona Prawica może pokonać tych, którzy dziś Polską nie tyle rządzą, tylko tych, którzy Polskę rujnują, niszczą - powiedział prezes PiS. Zarzucił obecnie rządzącym, że "Polskę sprzedają", i ocenił, że nie odnoszą sukcesów.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku
Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku
Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Kaczyński apelował do polityków prawicy o przezwyciężenie wewnętrznych podziałów i osobistych ambicji. - Wszystko, co przeszkadza jedności, trzeba odrzucić - zaapelował.

Wezwał do utworzenia "jednej wielkiej patriotycznej listy", wyrażając przekonanie, że doprowadzi ona do zwycięstwa wyborczego. Zakończył swoje wystąpienie słowami: - Wierzę w sukces. Zwycięstwo Polski. Nasze zwycięstwo.

Szydło przypomniała hasło "Polska w ruinie"

Z kolei była premier Beata Szydło przypomniała podczas swojego wystąpienia, że w sali "Sokoła" politycy PiS spotykali się także w 2015 roku, przed zwycięskimi dla ugrupowania wyborami. Podkreśliła, że ówczesny sukces był efektem wspólnej pracy i wiary w zwycięstwo mimo sceptycyzmu przeciwników politycznych.

Szydło oceniła, że hasło "Polska w ruinie" z kampanii w 2015 roku, które wywoływało spory w debacie publicznej, ponownie staje się aktualne. Jej zdaniem świadczą o tym sytuacja finansów publicznych, opóźnienia w realizacji wielkich inwestycji oraz rosnące koszty życia.

Beata Szydło na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku
Beata Szydło na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku
Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

- Wydawało się, że te słowa pozostaną już tylko częścią historii polskiej polityki. A jednak dzisiaj wracają. Wracają w debacie o finansach publicznych, wracają w debacie o wielkich inwestycjach i wracają w codziennych zwykłych rodzinnych rozmowach o kosztach życia - powiedziała.

Czarnek: wiemy, jak wyciągnąć Polskę z upadku

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek nawiązując do trzeciej rocznicy wyborów parlamentarnych, krytykował - jego zdaniem - niezrealizowane obietnice wyborcze obecnej koalicji, w tym zapowiadane "sto konkretów". - Obietnica wyborcza jest świętością i relacją łączącą społeczeństwo i władzę - powiedział.

Czarnek krytykował też ceny paliw oraz działania prokuratury wobec byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Przemysław Czarnek na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku
Przemysław Czarnek na konwencji PiS w Krakowie 15 października 2026 roku
Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Polityk nie popiera również zmian w programach nauczania, zarzucając ograniczanie treści historycznych i osłabianie autorytetu nauczycieli. - Tak jak w rodzinie najważniejsza jest mama, najważniejszy jest tata, tak w szkole najważniejszy jest nauczyciel - powiedział.

Podczas konwencji politycy PiS wielokrotnie wzywali do zjednoczenia prawicy i krytykowali działania obecnego rządu.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiBeata SzydłoPrzemysław CzarnekZjednoczona Prawica
Czytaj także:
imageTitle
Serbski tenisista zdyskwalifikowany do 2050 roku
EUROSPORT
shutterstock_155814131
Zderzenie przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. 19 osób rannych
Świat
imageTitle
Mourinho grzmi. "Chcecie wykończyć gracza psychicznie"
EUROSPORT
Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Trybunał Konstytucyjny jak "partyjny bastion"
Fakty
W wypadku zginęły dwie osoby
Traktor spadł z wału. Zginęli dwaj nastolatkowie
Kujawsko-Pomorskie
Bogdan Święczkowski
Prezes TK straci immunitet? "Być może pojawi się jakiś wniosek"
Polska
Budowa sali balowej w Białym Domu
Sala balowa Trumpa ze wsparciem technologicznych gigantów
BIZNES
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w szkołach. Odprawa w siedzibie MSWiA
Polska
Uroczystość ku pamięci Ramiego
"Nikt z naszej grupy nie przestawał go szukać". Znaleźli ciało 12-letniego Ramiego
METEO
szkoła nauczyciel klasa shutterstock_207423946
Ataki w szkołach. Będą kontrole plecaków?
WARSZAWA
imageTitle
Bezradny Lech. Niemcy zabawili się w Poznaniu
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
"Mówią zrób i robi". Czarzasty o Święczkowskim
Polska
Polskie myśliwce
Alert RCB dla Lubelszczyzny odwołany
Polska
Chip
Podpisali oświadczenie. Rozwój europejskiej AI
BIZNES
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Kolejna pożyczka z SAFE? Wiceszefowa MON: trwa dyskusja
Polska
Mgła, zimno, noc
Alarmy IMGW w dziewięciu województwach
METEO
Turyści na plaży nad Bałtykiem w Międzyzdrojach w drugim dniu długiego listopadowego weekendu
Podwyżka opłaty miejscowej. Turyści zapłacą więcej w przyszłym roku
BIZNES
Bogdan Święczkowski
Powiedział, że "nie życzy sobie". "Ale jakoś nie posłuchaliśmy"
Polska
Trwają czynności prokuratury i policji w zoo w Łącznej
Decyzja sądu w sprawie aresztu dla właściciela zoo w Łącznej
Wrocław
imageTitle
Groźny wypadek i fatalna diagnoza. Koszmar norweskiej gwiazdy
EUROSPORT
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Zmiany w rencie wdowiej. Jest zielone światło
BIZNES
Cezary Kulesza
Śledztwo w sprawie PZPN przeniesione do Szczecina
Artur Warcholiński
Stara Kornica
Zaatakował nożem wójt gminy. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Tuska i Zełenskiego. To "nie będzie do zaakceptowania dla Europy"
Świat
Lodowiec Thwaitesa
Lodowiec Zagłady traci lód szybciej, niż sądzono
METEO
roboty praca
Chiński startup pozyskał miliard juanów. Rozwija AI do szkolenia robotów
BIZNES
Mężczyzna został wypchnięty z okna hotelu w Słupsku (wideo archiwalne)
"Został wypchnięty przez okno z przywiązanym do szyi telewizorem"
Trójmiasto
statki, zatoka perska
Sytuacja gorsza, niż ujawniano. Państwa Zatoki Perskiej ukrywały skalę zniszczeń
BIZNES
Anhtropic Claude AI
Tyle zarabia Anthropic. Firma ujawniła wyniki
BIZNES
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Furia kierowcy na skrzyżowaniu. Szuka go policja
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica