Jarosław Kaczyński na konwencji PiS o gospodarce. Ryszard Petru i Krzysztof Łapiński komentują

Piosenkarka Mariah Carrey została pozwana o naruszenie praw autorskich. Chodzi o jej świąteczny hit "All I Want for Christmas is You". Utwór został nagrany w 1994 roku. Piosenkarz i tekściarz Andy Stone twierdzi, że jest współautorem piosenki o tym samym tytule, która powstała pięć lat wcześniej - pisze BBC.