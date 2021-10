Ziobro chce, by TK ocenił europejską konwencję praw człowieka. "To wszystko jest postawione na głowie"

W lipcu prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności europejskiej konwencji praw człowieka. Pod koniec listopada TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej rozpozna ten wniosek. Do tej kwestii odniósł się w "Faktach po Faktach" były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Skomentował też aktualne relacje Polski z Unią Europejską. Zwracał uwagę, że "premier stał się de facto zakładnikiem głównego architekta reformy sądownictwa, czyli ministra Zbigniewa Ziobro".

Wniosek o zbadanie zgodności: 1. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej Protokołami nr 3, 5, 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284), w zakresie, w jakim pojęciem "sąd" użytym w tym przepisie obejmuje Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 8 ust. 1, art 10 ust. 2, art 173 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP; 2. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim utożsamia wynikającą z tego przepisu gwarancję rozpatrzenia indywidualnej sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach danego podmiotu o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej z kompetencją Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie hierarchicznej zgodności określonych w Konstytucji RP przepisów i aktów normatywnych, a przez to pozwala objąć postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym wymogami wynikającymi z art. 6 EKPC z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 122 ust. 3 i 4, art. 188 pkt 1-3 i 5 i art. 193 Konstytucji RP; 3. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim obejmuje dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia, czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą z art. 2, art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 3 i art. 194 ust. 1 Konstytucji RP.

Do tej kwestii odniósł się w "Faktach po Faktach" były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Dowiadujemy, że do Trybunału Konstytucyjnego trafiła sprawa, która kwestionuje obowiązywanie w Polsce europejskiej konwencji praw człowieka. Jak ja to zobaczyłem, to nawet się trochę uśmiechnąłem, ponieważ ten sam Zbigniew Ziobro prowadzi swoją własną prywatną sprawę wraz ze swoją matką przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a teraz kwestionuje zgodność z konstytucją europejskiej konwencji praw człowieka - komentował były RPO.