Frans Timmermans i Aleksander Kwaśniewski na konwencji "Europa Równych Szans". Mówili o wsparciu dla Ukrainy

W sobotę we Wrocławiu odbyła się konwencja zorganizowana przez Grupę Progresywnego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim we współpracy z Nową Lewicą z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wiceszef KE mówił, że "świat patrzy na Polskę z podziwem". - Możecie być dumni, bo jesteście dla świata przykładem równości, wolności i solidarności - dodał.

Konwencja "Europa Równych Szans" odbyła się w sobotę we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Wzięli w niej udział między innymi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, unijna komisarz ds. równości Helena Dalli oraz były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Konwencja "Europa Równych Szans" PAP/Maciej Kulczyński

Timmermans: świat patrzy na Polskę z podziwem przez ostatnie sto dni

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. europejskiego zielonego ładu Frans Timmermans powiedział podczas konwencji, że "świat patrzy na Polskę z podziwem przez te sto dni wojny na Ukrainie". - Możecie być dumni z tego, co robicie dla braci Ukraińców, bo jesteście dla świata przykładem równości, wolności i solidarności - powiedział Timmermans.

Ocenił, że wojna w Ukrainie toczy się o wartości europejskie, o demokrację, równość, wolność i solidarność, a Władimir Putin myślał, że Europa jest słaba i można jej narzucić wartości autokratyczne.

Jego zdaniem, Polska ma teraz wyjątkową szanse i możliwości. - Moi przyjaciele, świat na was patrzy z podziwem. Wielu ludzi myślało, że Polska jest nieprzyjazna dla obcokrajowców, nie lubi pokazywać solidarności międzynarodowej. A teraz Polska pokazała, że to jest kłamstwo, przez ostatnie sto dni pokazaliście coś zupełnie innego. Apeluję teraz do was w sposób bardzo mocny - trzymajcie się tego - powiedział Timmermans.

Podkreślił, że jest ogromnie wdzięczny Polsce za solidarność i pomoc udzieloną Ukrainie.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podczas konferencji europejskiej lewicy PAP/Maciej Kulczyński

Timmermans podkreślił, że nasz kraj nigdy nie był bardziej niepodległy i niezależny niż teraz, a dzieje się tak dzięki naszej przynależności do Unii Europejskiej i NATO.

- Jeżeli nadal będziemy kontynuować organizowanie Unii Europejskiej i NATO na bazie tej bardzo dobrze rozumianej solidarności, nikt nie tknie Polski i wasze granice będą zagwarantowane i bezpieczne zawsze. To jest moje zawołanie do Polski: przejdziemy tę drogę do zrównoważonej ekonomii sukcesu. Zielona transformacja uda się tylko wtedy, kiedy my jako lewica będziemy mogli udowodnić, ze nikogo nie zostawimy z tyłu. Żadnego człowieka, który będzie musiał przejść transformację nie zostawimy z tyłu - powiedział Timmermans.

Kwaśniewski: sprawy Ukrainy wymagają od nas, od Polski nadaktywności

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przypomniał, że już podczas Pomarańczowej Rewolucji Polska jako kraj oraz Polacy bardzo mocno wsparli aspiracje Ukraińców do życia w demokratycznym kraju, który chce współpracować z Unią Europejską.

- Już wtedy wiedzieliśmy, że Ukraina na takie wsparcie, na taką aktywną rolę Polski zasługuje. I dobrze, że w tych tragicznych warunkach wojny wracamy do takiego myślenia o Ukrainie. Ona wymaga od nas, od Polski nie tylko zrozumienia spraw ukraińskich, pomocy dla Ukrainy na różnych forach. Ona wymaga nie tylko aktywności, ale nadaktywności. I wierzę, że lewica tak właśnie będzie działać - powiedział Kwaśniewski.

Podkreślił, że ważne jest kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy i jej mieszkańców na wielu obszarach nie tylko politycznym, ale też i humanitarnym, ludzkim, czyli na przykład niesienie bezpośredniej pomocy milionom uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do Polski.

Kwaśniewski zaapelował do członków Parlamentu Europejskiego i wszystkich, którzy mają na to wpływ, by Ukrainie przyznać status kandydata na członka Unii Europejskiej. - Ukraina musi otrzymać status kandydata na członka Unii Europejskiej. Nikt rozsądny nie będzie dziś mówił o dacie, w warunkach wojny to bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe. Ale w ostatnim latach Ukraina dokonała jednak pewnego wysiłku i jest przygotowana na to, żeby dalej kontynuować rozmowy, reformować swoje państwo i gospodarkę. Dzisiaj takiego wspólnego głosu Europy, który mówi "tak, widzimy was w naszej rodzinie", potrzeba do podtrzymania tego morale, które widzimy po stronie ukraińskiej - powiedział Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski i Robert Biedroń PAP/Maciej Kulczyński

Podkreślił, że liczy na to, że europejska socjaldemokracja w tym duchu będzie działać i w ciągu najbliższego miesiąca już uda się ten status Ukrainie nadać.

- Oczekuję tego, że te trudności i wewnętrzne spory zostaną przełamane i że środowisko lewicy, socjaldemokratów europejskich twardo postawi na właśnie takie rozwiązanie: jest miejsce dla Ukrainy w Unii Europejskiej - powiedział były prezydent.

Podkreślił, że marzenie o pokoju jest obecnie mocno związane z pomocą polityczną, militarną, ekonomiczną i humanitarną udzielaną Ukrainie.

Ocenił, że atak Rosji na Ukrainę, który może trwać długie lata, to coś więcej niż tylko konflikt zbrojny: to konflikt demokracji z autokracją. - To jest konflikt tego, co my reprezentujemy, czyli Unia Europejska, czyli prawa człowieka, prawa kobiet, prawa do samostanowienia, prawa międzynarodowego. Zatem to konflikt tego, którego podstawą jest prawo z autokracją oparta na bezprawiu, na pogwałceniu praw człowieka, na nieliczeniu się z życiem ludzi. I temu trzeba się przeciwstawić - powiedział Kwaśniewski.

