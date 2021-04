"Partia przekraczania podziałów między rządem a opozycją". Konwencja Porozumienia

Porozumienie to partia dialogu, zgody narodowej, przekraczania podziałów między rządem a opozycją, szukania tego co łączy Polaków - przekonywał podczas konwencji programowej Porozumienia szef partii Jarosław Gowin. Podczas konwencji zostały przedstawione główne postulaty programowe, dotyczące między innymi gospodarki, mieszkalnictwa i przebudowy systemu ochrony zdrowia po epidemii.

Gowin: polityka domeną ludzi świeckich

- Kiedy my, politycy, mieszamy się w sprawy Kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Nie chcemy też, żeby nasi pasterze, biskupi angażowali się w politykę. Polityka jest domeną ludzi świeckich - oświadczył.

"Nie chcemy państwa omnipotentnego"

Zapewnił, że jego partia będzie "konsekwentnie działać na rzecz zwiększania kompetencji samorządów". - Robimy to chociażby w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy, kiedy to z naszej inicjatywy uwzględniono cały szereg postulatów środowisk samorządowych - powiedział.

Gowin: klasa średnia jest motorem rozwoju państwa

Mówiąc o sprawach gospodarczych, Gowin wymienił, że tutaj "sprawdzają się wolny rynek, niskie podatki, nieskrępowana konkurencja i ograniczone do niezbędnego minimum działanie państwa". - Ta interwencja państwa jest niezbędna, zwłaszcza w czasach kryzysu, ale powinna być na tyle ograniczona, żeby pozostawiać przestrzeń do działania prywatnych przedsiębiorców, a nie wyręczać tych przedsiębiorców - argumentował.

- Jesteśmy partią opowiadającą się za wzmocnieniem klasy średniej. To klasa średnia jest motorem rozwoju polskiego państwa, polskiej gospodarki. To ona jest głównym autorem spektakularnego sukcesu, jakim było ostatnie 30 lat w historii naszej ojczyzny - uznał.

"Opowiadamy się za silną, podmiotową obecnością Polski w Unii Europejskiej"

Gowin mówił, że Porozumienie opowiada się także za bezpieczeństwem. - Co znaczy, że jesteśmy partią proeuropejską z dwóch powodów. Bo takie są nasze wartości, bo cywilizacja europejska, chrześcijańska to jest ten grunt, z którego my, Polacy wyrastamy, ale równocześnie opowiadamy się za silną, podmiotową obecnością Polski w Unii Europejskiej, dlatego że to gwarantuje nam bezpieczeństwo ekonomiczne, ale także, wraz z przynależnością do NATO i z dobrymi relacjami transatlantyckimi, gwarantuje to nam bezpieczeństwo militarne - tłumaczył.