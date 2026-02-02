Porównanie Polski do Auschwitz u Brauna. Żurek zapowiada ruch prokuratury

Kwestionowanie rosyjskich zbrodni w Buczy, twierdzenie, że "to nie Rosja zaatakowała Ukrainę", nazywanie Unii Europejskiej nowotworem i porównanie Polski do Auschwitz - to tylko niektóre tezy rosyjskiej propagandy głoszone przez "ekspertów", których Grzegorz Braun zaprosił do debaty programowej swojego ugrupowania. Patryk Michalski w programie "News Michalskiego" ujawnił szokujące hasła i kłamstwa, z jakimi Konfederacja Korony Polskiej chce wejść do Sejmu. Jego gość minister Waldemar Żurek zapowiedział działania prokuratury w tej sprawie. Artykuł dostępny w subskrypcji
Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski był na sobotnim kongresie programowym Konfederacji Korony Polskiej w Łochowie, by pokazać, co partia Grzegorza Brauna proponuje pod hasłem "odzyskania niepodległości" i "suwerenności". Jak zauważył Michalski, część pomysłów prezentowanych podczas paneli przez zaproszonych gości to kalki rosyjskiej propagandy, uderzające w NATO i Unię Europejską.