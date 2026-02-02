Porównanie Polski do Auschwitz u Brauna. Żurek zapowiada ruch prokuratury

Żurek o porównaniu Polski do Auschwitz na konwencji Brauna: jestem w szoku Źródło: TVN24+

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski był na sobotnim kongresie programowym Konfederacji Korony Polskiej w Łochowie, by pokazać, co partia Grzegorza Brauna proponuje pod hasłem "odzyskania niepodległości" i "suwerenności". Jak zauważył Michalski, część pomysłów prezentowanych podczas paneli przez zaproszonych gości to kalki rosyjskiej propagandy, uderzające w NATO i Unię Europejską.