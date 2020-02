Budka: chcemy, żeby prezydentem Polski była osoba, która troszczy się o swój kraj, a nie o swoją partię

Jak stwierdził, wybory prezydenckie "to nie jest polityczna bitwa między kandydatami". - To pytanie o przyszłość Polski. To pytanie, czy wybieramy Zachód, czy Wschód, czy wybieramy uczciwość, czy szemrane interesy obecnej władzy. To pytanie, czy wybieramy szacunek i tolerancję, czy brunatne marsze pseudopatriotów. Ale to wreszcie fundamentalne pytanie - czy wybieramy wspólnotę, czy dalsze podziały - wymieniał lider PO.