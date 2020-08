"Parlament dysponował mylącym tłumaczeniem". Ziobro pisze do TK w sprawie konwencji antyprzemocowej

Polski parlament, gdy wyrażał zgodę na ratyfikowanie konwencji antyprzemocowej, dysponował mylącym tłumaczeniem na język polski, które nie oddawało znaczenia oryginalnego tekstu - napisał prokurator generalny Zbigniew Ziobro w swoim stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Ziobry konwencja jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą neutralności światopoglądowej państwa i uderza w prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Stanowisko skierowane 20 sierpnia przez Ziobrę do Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać zgodność Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej , czyli tak zwanej konwencji stambulskiej, z polską ustawą zasadniczą, opisano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

"Konwencja stambulska jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą neutralności światopoglądowej państwa, uderza w prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a użyte w niej terminy burzą polski system prawny. Niekonstytucyjny był również tryb procedowania i przyjęcia przez polski parlament ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację Konwencji, ponieważ parlamentarzyści dysponowali jej błędnym tłumaczeniem" - głosi stanowisko prokuratora generalnego.

"Polski parlament dysponował mylącym tłumaczeniem Konwencji"

"Błędne tłumaczenie prowadzi do odejścia od klasycznego, biologicznego rozumienia terminów związanych z tożsamością płciową w polskim systemie prawnym. Oznaczałoby, że podstawą przypisania płci nie jest zespół cech biologicznych, a jedynie społecznie uznawana rola lub aktywność odpowiadająca temu, co uznawane jest za kobiece lub męskie" - ocenił prokurator generalny. "Burzyłoby to spójność systemu prawnego, który już na poziomie Konstytucji (art. 18 i 33) zakłada istnienie dwóch, biologicznych płci. Ubocznym skutkiem uregulowań Konwencji mogłaby być konieczność wprowadzenia małżeństw biologicznie jednopłciowych" - dodał.