Premier chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność konwencji antyprzemocowej z konstytucją

W dyskusji publicznej pojawiają się zarzuty w stosunku do konwencji stambulskiej. Jako rząd podzielamy częściowo te obawy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji antyprzemocowej z ustawą zasadniczą.

Premier zabrał głos w czwartek przed południem na konferencji prasowej. - W dyskusji publicznej wiele osób formułuje zarzuty w stosunku do konwencji stambulskiej, że godzi ona w nasz porządek prawny, że ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje realne źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową - mówił.

Jego zdaniem "nad takimi wątpliwościami nie wolno przejść do porządku dziennego i trzeba je we właściwy sposób zaadresować".

"Wierzę, że procedura kontroli konstytucyjności raz na zawsze przetnie ten spór"

- W moim wniosku do Trybunał Konstytucyjnego zawiera się pytanie dotyczące właściwego interpretowania, przetłumaczenia słowa "gender", które zostało przetłumaczone na język polski jako płeć społeczno-kulturowa. I jeśli to jest źródłem pewnych niepokojów, to tę sprawę warto wyjaśnić, ale to nie tylko ta kwestia - przekazał premier.