"Udajemy, że jedyną akcją domową mężczyzn wobec kobiet jest całowanie w rączki żon i szanowanie córek"

Rząd udaje, że w naszym kraju jest tak cudownie, a to jest nieprawda. To jest mydlenie oczu i uprawianie propagandy - mówiła w "Faktach po Faktach" TVN24 posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA. Zdaniem Renaty Durdy, kierowniczki Niebieskiej Linii, rzeczywista sytuacja ofiar przemocy domowej w Polsce jest o wiele trudniejsza, niż przedstawiają to niektórzy politycy.

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w poniedziałek do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej). Szef resortu Zbigniew Ziobro, uzasadniając swoją decyzję, argumentował, że w konwencji znajdują się zapisy "o charakterze ideologicznym", z którymi jego resort się nie zgadza. Zdaniem Ziobry, w dokumencie nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała, a w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe niż te przewidziane przez konwencję.

"Czemu oni tak kłamią"

Renata Durda, kierowniczka Niebieskiej Linii, pytana w "Faktach po Faktach" TVN24 o rzeczywistą sytuację kobiet, będących ofiarami przemocy domowej, wyraziła wątpliwość, czy widzowie "zniosą ciężką barwę tych opowieści".

- W ciągu ostatnich kilku dni, od kiedy przetacza się dyskusja o ewentualnym wypowiedzeniu przez polski rząd konwencji antyprzemocowej, osoby, które przychodzą do placówki po pomoc, pytają nas: "Czemu oni tak kłamią, przecież nieprawdą jest to, że pomoc, którą otrzymuję od państwa, jest wystarczająca. Przychodzę do organizacji pozarządowej, po to, żebyście stanęli po mojej stronie, bo nie jestem w stanie przy pomocy mechanizmów, będących w dyspozycji instytucji i służb państwa, zadbać o bezpieczeństwo własne i dzieci" - mówiła Durda. Dodała, że takie pytania powtarzają się bardzo często.

Kierowniczka Niebieskiej Linii powiedziała, że "koronawirus zapchał nam słuchawki". - Kiedy w Polsce była pandemia, telefony Niebieskiej Linii dzwoniły na okrągło z bardzo trudnymi przypadkami. On i tak dzwoni na okrągło. Ale w czasie koronawirusa, nie było co odpowiadać tym osobom - relacjonowała.

- Bardzo wiele osób mówiło, że nawet do was nie mogę zadzwonić, bo zaraz sprawca, z którym jestem w domu, wyłączy mi telefon albo się po prostu obudzi i usłyszy, co mówię - zaznaczyła.

Durda: osoby, które zwracają się do nas o pomoc, pytają, dlaczego rządzący kłamią

Zdaniem posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic, prezeski Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba, "sytuacja jest bardzo trudna". - Renata powiedziała o kwestii przemocy wobec kobiet, ale przemoc domowa i przemoc w rodzinie, to jest także przemoc wobec dzieci. Ona zwiększyła się w czasie pandemii. Proszę zwrócić uwagę, że przemoc domowa, opisana w konwencji i obowiązki państwa w niej opisane, to jest sytuacja, w której państwo opiekuje się tymi, którzy sami nie mogą zapewnić sobie bezpieczeństwa. To jest jeden z naczelnych obowiązków państwa. My nie zapewniamy tego bezpieczeństwa ani kobietom, ani dzieciom - oceniła posłanka.

Kucharska-Dziedzic przypomniała, że w trakcie trwania powszechnej izolacji społecznej, szkoły straciły kontakt "z tysiącami dzieci, o których nie wiadomo było, co się z nimi dzieje i czy potrzebują pomocy". - Tak jak kobiety sygnalizują organizacjom pozarządowym czy pracownikom socjalnym, tak samo dzieci sygnalizują przemoc, której doświadczają, pracownikom w szkole. Kiedy nie mają tego kontaktu, kiedy e-nauczanie kompletnie nie działa i nie ma kontaktu z wychowawcą czy pedagogiem, to przemoc narasta i (dziecko - red.) nie ma do kogo zwrócić się o pomoc - wyjaśniała.

Kocharska-Dziedzic: przemoc domowa to także przemoc wobec dzieci i zwiększyła się od początku pandemii

Durda: problem nie kończy się na tym, że sprawca przemocy opuści mieszkanie

Prowadząca program Anita Werner pytała swoje rozmówczynie, czy w związku z tym, że ofiary przemocy domowej zwracają się z prośbą o pomoc do organizacji przez nie reprezentowane, to oznacza, że instytucje państwowe nie zdają egzaminu.

Renata Durda, nawiązując do przepisów, przyjętych przez Sejm w kwietniu bieżącego roku, powiedziała, że kobiety czekały na nie dekadę. - Nareszcie mają wejść do porządku prawnego w Polsce, ale ciągle nie są w użytku. Policjanci, żandarmi wojskowi będą mieli prawo wydawać nakaz opuszczenia mieszkania (przez sprawcę - red.) i zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych, dopiero od grudnia tego roku. Dlatego często o tym mówimy: Boże Narodzenie bez sprawców przemocy i oby tak się stało - zaznaczyła Durda.

- Ale nie zawsze jest tak, że ta sprawa jest kwestią tego, że sprawca przemocy opuści mieszkanie na 14 dni. Często do rozwiązania są o wiele większe problemy, bo często ci ludzie nie mieszkają sami. To jest mieszkanie, które współdzielą z innymi członkami rodziny sprawcy, rodzicami czy rodzeństwem. W związku z tym, to, że on sam opuści mieszkanie, nie oznacza, że te osoby będą bezpieczne - tłumaczyła.

Kierowniczka zwróciła uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą, ofiary przemocy, które pozostaną we wspólnym mieszkaniu, muszą same je utrzymać. - A często ona jest naprawdę bez środków do życia. Mamy więc jeszcze sporo do zrobienia - dodała.

Kucharska-Dziedzic: rząd uprawia skrają dulszczyznę

- "Ustawa izolacyjna" używana jest przez ministra (sprawiedliwości Zbigniewa - red.) Ziobrę jako swoiste alibi dla wypowiedzenia w tej chwili konwencji stambulskiej. Często się nim posługuje, mówiąc, że to dzięki rządowi był konsensus w Sejmie - oceniła posłanka Lewicy.

- Innego alibi dla ministra nie widzę. Jeżeli mówimy o pomocy świadczonej od momentu zaistnienia przestępstwa do wydania wyroku, to zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o niebieskie karty, to z roku na rok maleje liczba wypełnionych kart. Od okresu szczytowego zmalała praktycznie o połowę, co oznacza, ze połowa kobiet się zgłasza - mówiła Kucharska-Dziedzic. - Istnieje niezdrowy klimat dla tego typu działalności - dodała.

- Jeżeli rząd udaje i uprawia skrajną postać dulszczyzny, czyli udajemy, że w naszym kraju jest tak cudownie i jedyną akcją domową mężczyzn wobec kobiet to jest całowanie w rączki żon i szanowanie córek, to jest nieprawda. To jest mydlenie oczu i uprawianie propagandy - stwierdziła posłanka.

Kucharska-Dziedzic dopytywana o to, co oznacza "złowrogi klimat", powiedziała, że "kobiety widzą, że nie otrzymują właściwej pomocy". - Jeżeli kobiety pomocy nie otrzymują, to po co mają zgłaszać ośrodkom pomocy społecznej, że coś się dzieje w ich rodzinie? - stwierdziła posłanka.

Autor:tmw/pm

Źródło: TVN24