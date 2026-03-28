Polska

Kontynuują misję księdza Kaczkowskiego. "Nie pozwolimy światu zapomnieć o Janie"

Dzień Dobry TVN
Mija 10 lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego
Źródło: Dzień Dobry TVN
Odwiedzamy domy dziecka, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i okręgowe ośrodki. Oferujemy wsparcie w ramach programu szytego na miarę - mówił w "Dzień Dobry TVN" Patryk Galewski, jeden z podopiecznych księdza Jana Kaczkowskiego. Wraz z Małgorzatą Regosz-Kaczkowską, bratową duchownego, tworzą projekty skierowane do młodzieży.

28 marca mija 10 lat od śmierci księdza Jana Kaczkowskiego. O kontynuacji misji księdza Jana Kaczkowskiego opowiadali w "Dzień dobry TVN" Małgorzata Regosz-Kaczkowska, bratowa duchownego, prezeska zarządu Fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego oraz Patryk Galewski, jeden z podopiecznych księdza.

Galewski podkreślił, że ksiądz Jan był dla niego jak ojciec. - Jan w moim życiu tę rolę odgrywał przez ponad sześć lat. To zapracowało i pozwoliło mi zbudować tę dobrą wersję siebie, uposażyło mnie w konkretne narzędzia - dodał.

Galewski mówił też o projektach Fundacji. - Odwiedzamy domy dziecka, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i okręgowe ośrodki. Tam oferujemy kompleksowo przygotowane wsparcie w ramach programu szytego na miarę, indywidualnie dopasowanego do człowieka - wymieniał.

- Docieramy na razie do męskich ośrodków. Każdy z tych chłopaków jest innym człowiekiem, ma inne deficyty, inne potrzeby, inną gotowość - opisał.

Galewski opowiadał, że "zawsze, kiedy jedzie w imieniu fundacji z programem i siada wśród tych dzieciaków, to czuje się dokładnie tak, jak czuł się wtedy, kiedy Jan jeszcze żył i kiedy potrzebował tej miłości, tego wsparcia".

- Jan siedział obok. Reszta świata mnie skreśliła. Widziała mnie jako ćpuna, złodzieja, bandytę, kryminalistę, a Jan zobaczył to, co ma w sobie każdy człowiek, który przychodzi na nasz piękny świat, czyli to pierwotne dobro - mówił.

"Teraz taka jest moja i Patryka misja"

Regosz-Kaczkowska pokazała w "Dzień Dobry TVN" archiwalne zapiski duchownego i mówiła, że chęć bycia księdzem była "głęboko osadzona w młodym Janie".

Rodzice księdza wspierali go, choć prawdopodobnie nie do końca chcieli, by swoją przyszłość związał z Kościołem. Bratowa Kaczkowskiego mówiła, że "chcieli mieć wnuki". Dodała też, że ojciec Kaczkowskiego jest agnostykiem.

Rozmowa Marii Mikołajewskiej z ks. Janem Kaczkowskim (materiał) z 24.04.2015 r.
Źródło: "Fakty Online"/TVN24

- On nie wierzy w to, że się spotka z Janem. Wierzy, że Jan przetrwa w pamięci ludzi. Teraz taka jest moja i Patryka misja, żeby przetrwał. To chcę im obiecać, że nie zapomnimy, nie pozwolimy światu zapomnieć o Janie przez te nasze projekty, przez pomaganie - podkreśliła.

W Sopocie powstała pracownia kulinarna i warsztatownia - miejsce, w którym młodzież z problemami poprzez gotowanie uczy się otwartości, zaufania i wrażliwości na drugiego człowieka. Ponadto Fundacja realizuje programy pomocowe dla młodych osób.

Źródło: "Dzień dobry TVN"

Źródło zdjęcia głównego: Dzień Dobry TVN

