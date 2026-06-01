Polska "Cztery kartony". Kontrowersje wokół wystawy w Senacie, NCK odpowiada Mikołaj Gątkiewicz

Wystawa "Andrzej Wajda. Artysta, obywatel, senator" w Senacie

Wystawa pod tytułem "Andrzej Wajda. Artysta, obywatel, senator" jest jednym z elementów obchodów Roku Wajdy, ogłoszonego uchwałą Senatu z okazji 100. rocznicy urodzin reżysera. Umiejscowiona w części senackiej budynku Sejmu, została ona otwarta pod koniec kwietnia.

Wystawa składa się z ustawionych w foyer Senatu plansz poświęconych życiu i dorobkowi artystycznemu Andrzeja Wajdy, a także oryginalnych kostiumów z filmów "Ziemia Obiecana", "Panny z Wilka" oraz "Pan Tadeusz". Ekspozycji towarzyszy również nagranie wideo.

Jej koszt to 130 tysięcy 166 złotych, z czego 70 tysięcy dofinansowano przez Narodowe Centrum Kultury ze środków budżetu państwa.

Krytyka wystawy o Andrzeju Wajdzie

I to właśnie ta suma, w połączeniu z rozmiarem i charakterem ekspozycji, wywołała w zeszłym tygodniu krytykę części środowisk. "Rzeczy, za które warto odwołać minister Cienkowską jest więcej. Idąc na konferencję w tej sprawie widzę w Senacie kartonową wystawę o Andrzeju Wajdzie. Koszt? 130 tysięcy złotych. 130 tysięcy za kartonową wystawę w budynku, który nie jest dostępny szeroko dla obywateli" - napisał na X rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.

Temat ten poruszył również Krzysztof Stanowski w programie Kanał Zero, który nazwał wystawę "jakimiś czterema kartonami". "Absurdalne jest to, że na tę wystawę mało kto może pójść, mało kto może ją zobaczyć" - powiedział z kolei reporter Kanału Zero Jacek Prusinowski w swoim materiale poświęconym wystawie.

Zwrócił on uwagę, że do wejścia na teren parlamentu konieczne jest zdobycie specjalnej przepustki, a wejścia indywidualne możliwe są tylko w dni bez posiedzeń. "Wystawa za 130 tysięcy złotych, którą tak naprawdę zobaczy niewiele osób. Trudno o większy absurd. Drogo, bardzo drogo, nie wiadomo do końca, za co tak potężne pieniądze z budżetu państwa zostały wydane" - mówił.

Narodowe Centrum Kultury odpowiada

Do kontrowersji odniosło się Narodowe Centrum Kultury. "Jeśli chodzi o komentarze odnoszące się wprost do rzekomo wysokich kosztów wykonania wystawy, wyjaśniamy, że wystawa została zaprojektowana na okoliczność wielokrotnej ekspozycji" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej NCK.

Jak zaznaczono, wystawa "nie jest jednorazową aranżacją", a kwota 130 tysięcy to koszt finansowania całego zadania, "które obejmuje między innymi: ekspozycję w co najmniej pięciu lokalizacjach oraz komunikację projektu i wydarzeń mu towarzyszących". NCK zapowiada, że w budynku Sejmu wystawa została jedynie zainaugurowana, a ma być następnie eksponowana "między innymi w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Katowicach i Suwałkach" w ramach obchodów Roku Wajdy.

W oświadczeniu NCK dodało również, że wystawa umiejscowiona jest w foyer Senatu, "na skrzyżowaniu dróg komunikacyjnych polskiego Parlamentu i odwiedzanej przez uczestników wydarzeń publicznych, delegacje, media, grupy szkolne i gości Senatu". Dodaje też, że obejrzało ją "aż 2000 osób" podczas tegorocznej Nocy Muzeum.

Zapytaliśmy Narodowe Centrum Kultury o dokładne lokalizacje kolejnych wystaw i ich terminy. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.