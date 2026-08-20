Kontrowersje wokół raportu "Polaków Portret Własny". Komunikat ministerstwa i pełnomocniczki rządu
Raport "Polaków Portret Własny" opublikowała Fundacja Marka Polska. Jak czytamy na drugiej stronie dokumentu, "projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego 'Marka Polska - podstrategia turystyczna', dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2025/0014/1251/UDOT/DT/BP/IS z dnia 5.06.2025 r.".
Kierowniczką merytoryczną projektu i jedyną osobą wymienioną jako "autor raportu" jest dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, która pod koniec lipca została pełnomocniczką rządu do spraw promocji Polski. W dokumencie wymienieni są też - pod hasłem "Zespół" - KKP Fundacja Marka Polska Think Tank & Wolontariusze Fundacji (Anna Pustułka – UEW, Aleksandra Bosy – UEW, Hanna Goetze – UEW, Anastazja Kyriienko – UEW, Tomasz Wróżek – UWr, Jonatan Jabłoński – UEW, Jacek Tarnowski – UWr).
Czytelnicy szybko znaleźli w tekście błędy, a - co więcej - fragmenty, które mogą sugerować, że treść stworzono przy istotnej pomocy sztucznej inteligencji.
Cały raport "Polaków Portret Własny" znajdziesz tutaj >>>
Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego i członek PiS, pytał w serwisie X: "czy 'Markę Polska' ma nam wygenerować sztuczna inteligencja"? Zwrócił uwagę na szereg błędów i nieścisłości, które pojawiają się w tekście. Sprawą zainteresowały się media. Jak pisała między innymi "Rzeczpospolita", dokument miał kosztować 200 tysięcy złotych.
Raport pod kątem błędów merytorycznych i treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przeanalizowała redakcja Konkret24. Oto błędy, które mogą wynikać z użycia AI.
Raport "Polaków Portret Własny". Błędy rzeczowe
W tekście są błędy rzeczowe, takie jak stwierdzenie, że PKB Polski per capita wzrosło z około 12,5 tysiąca dolarów w 2010 roku do około 17-18 tysięcy dolarów w 2024 roku. W rzeczywistości to 25,1 tysiąca dolarów w 2024 roku według Banku Światowego.
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W raporcie czytamy, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. W rzeczywistości są to natomiast odpowiednio południe i południowy zachód kraju.
W rozdziale dotyczącym bogactwa przyrodniczego i turystyki widnieje taki punkt: "Pojezierze Mazurskie i jeziora (15 000 jezior)". W Polsce jest około siedmiu tysięcy jezior, w tym około 2700 na Pojezierzu Mazurskim.
Błędy edycyjne w dokumencie "Polaków Portret Własny"
W tekście są też błędy edycyjne. Przypisy 7, 8, 9 są puste, a po nich następuje numeracja: 105, 116, 127, 138, a na kolejnych stronach 149, 1510 i 1611.
W bibliografii znajdują się natomiast informacje (n.d.), czyli angielski skrót od "no date". Taki zapis stosuje się, gdy publikacja nie ma daty wydania. Zdarza się to chociażby w przypadku źródeł internetowych.
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Błędy językowe, literówki, błędy stylistyczne
W raporcie "Polaków Portret Własny" znajdziemy literówki, takie jak: "Polskie płaskiz", "Dużo zielni" czy "Potrafimy w danej chwili wymyślić kóło".
Nasza analiza wykazała też błędy stylistyczne: "Polska wartościowanie startupów: >100 miliardów PLN", "Polska: 20 mln turystów rocznie (niedostatecznie promocjonowana przyroda), "Chleb żytni - tradycyjna chlebowość".
Nieprzetłumaczone słowa i błędne tłumaczenia
W tekście raportu można znaleźć też nieprzetłumaczone słowa z języka angielskiego. Oto przykłady:
- "Szwajcaria (8 mln ludzi): jedna z najsilniejszych marek (watches, cheese, banking)";
- "W erze fatigue konsumenckiej";
- "Creating 'Modern Polish Cuisine' z szacunkiem dla tradycji";
- "Archetyp 'opiekunki' i 'guardianki'";
- "Dania: Design, hygge, well-being - marka stanowi "significant driver" PKB".
Obok nieprzetłumaczonych słów są również te przetłumaczone niepoprawnie:
- "Respondenci zauważali ciekawą dysonancję";
- "Moderacja aktywna z technikami eksplicitacji konfliktu";
- "W dobie instabilności politycznej i ekonomicznej, kraje wykazujące wysoką rezilience są bardziej atrakcyjne dla inwestorów długoterminowych";
- "Kuchnia - moderna Polski";
- "Premium cenowy 20-40% dla produktów z marką".
Kontrowersje wokół raportu "Polaków Portret Własny". Stanowisko pełnomocniczki rządu i ministerstwa
Do kontrowersji wokół raportu odniosła się sama Barbara Mróz-Gorgoń. W serwisie X napisała, że "przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy", a "praca badawcza została przeprowadzona zgodnie z zasadami nauk społecznych, rzetelnie i merytorycznie, w oparciu o opisaną metodologię".
Zapewniła, że "wszelkie założenia rozwiązań, koncepcję i idee prezentowane w dokumencie są oryginalnym dorobkiem autorów". "Rola modeli generatywnej sztucznej inteligencji została celowo ograniczona do etapu pomocniczego (nieautorskiego), obejmującego wsparcie w testowaniu hipotez" - napisała pełnomocniczka rządu. "Pełną odpowiedzialność za ekspertyzę, redakcję i weryfikację merytoryczną ponoszą autorzy" - podsumowała.
Komunikat w tej sprawie wystosował także resort sportu i turystyki. "Prezentowany na Platformie X raport nie był przedmiotem zamówienia, ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, której stroną było Ministerstwo Sportu i Turystyki" - stwierdzono.
W oświadczeniu czytamy, że ministerstwo "podpisało umowę z wykonawcą (tj. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy) podstartegii turystycznej Marka Polska", a wykonawca "został wybrany w ramach konkursu po złożeniu stosownej oferty". "Głównym przedmiotem umowy było przygotowanie obszernego opracowania 'Strategia Marki Polska', a także przeprowadzenie badań (wywiadów pogłębionych, badań focusowych, warsztatów Design Thinking), organizacja konferencji 'Przyszłość Marki Polska', organizacja warsztatów eksperckich i paneli dyskusyjnych oraz udziału ekspertów w tworzeniu podstrategii" - napisano.
"Wykonawca przedstawił sprawozdanie z realizacji umowy wraz z dowodami realizacji poszczególnych punktów. MSiT przyjęło rozliczenie umowy na poziomie 179 738,19 zł" - poinformował resort. W komunikacie czytamy, że kontrowersyjny raport "nie stanowił części umowy, ani nie był przedłożony w ramach sprawozdania". "Do MSiT nie wpłynęła prośba o użycie logotypu, a informacja, że raport realizowany jest ze środków MSiT jest nieprawdziwa" - podsumowano.
Błaszczak: PiS złoży zawiadomienie do CBA i prokuratury
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że PiS złoży zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury w tej sprawie.
"Do promocji marki Polska, (premier Donald) Tusk wysyła osobę, która wygenerowała pełen błędów raport w AI i bez skrupułów zainkasowała 200 tys. zł od (ministra Jakuba) Rutnickiego z MSiT. Barbara Mróz-Gorgoń powinna zostać błyskawicznie zdymisjonowana. Prawo i Sprawiedliwość złoży zawiadomienie do CBA i prokuratury o zbadanie tej sprawy" - napisał.
Redagowała Milena Zawiślińska