Europoseł PiS: decyzja w sprawie Mejzy jest niezrozumiała

Mueller: gdyby to ode mnie zależało, Łukasz Mejza nie byłby już w PiS
Źródło: Radio ZET
Gdyby to ode mnie osobiście zależało, Łukasz Mejza dzisiaj już by nie był posłem Prawa i Sprawiedliwości - powiedział europoseł PiS Piotr Mueller. Komentował łamanie przez Mejzę przepisów drogowych i reakcję prezesa Kaczyńskiego.

Mueller był pytany w Radiu ZET, dlaczego PiS nie odcięło się od Łukasza Mejzy. Ostatnie, choć nie pierwsze, kontrowersje dotyczące tego polityka dotyczą wykroczeń drogowych. Mejza miał nazbierać już 168 punktów karnych, nieco ponad tydzień temu dostał kolejny mandat.

- Powiem to wprost, dla mnie to jest decyzja niezrozumiała - powiedział europoseł PiS Piotr Mueller, pytany w Radiu ZET, "dlaczego PiS nie odcięło się od Łukasza Mejzy".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w zeszłym tygodniu, że Mejza jest dalej w partii, ponieważ wszystkie mandaty opłaca. - Jeśli chodzi liczbę punktów karnych można mieć zastrzeżenia. No, ale zapłacił, przeprosił, więc dlatego jeszcze jest - powiedział Kaczyński.

Zbiera punkty karne i wciąż ma prawo jazdy. Kiedy je straci?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zbiera punkty karne i wciąż ma prawo jazdy. Kiedy je straci?

Inaczej sytuację postrzega jednak Mueller. - Gdyby to ode mnie osobiście zależało, Łukasz Mejza dzisiaj już by nie był posłem Prawa i Sprawiedliwości - podkreślił. - Nie dlatego, że raz przekroczył prędkość, tylko że zrobił to wielokrotnie, że nie wyciąga wniosków. I że rodzaj komunikacji, który stosuje w tej sprawie, bagatelizuje te działania - uzasadnił.

Pytany, czy przeszkadza mu, że w ławach PiS siedzi poseł, który nie przejmuje się przepisami ruchu drogowego, Mueller powiedział: - Tak, przeszkadza mi to.

Odniósł się też do komentarza posłanki Pauliny Matysiak, która zwróciła uwagę na różne reakcje władz PiS na działania Mejzy i posła Krzysztofa Szczuckiego. Ten drugi został w zeszłym tygodniu zawieszony w partii. "Jaka jest różnica? Ano taka, że Szczucki ma inne zdanie na temat Konstytucji i TK, a Mejza tylko na temat kodeksu ruchu drogowego" - napisała Matysiak na X.

- Zgryźliwe, ale trafne - skomentował Mueller.

Kontrowersje wokół posła Mejzy

Mejza w niedzielę 12 kwietnia został zatrzymany przez policję po tym, jak na drodze ekspresowej pod Zieloną Górą jechał z prędkością ponad 150 km/h. Ukarano go mandatem w wysokości 800 złotych, który przyjął, a także dziewięcioma punktami karnymi. To nie pierwszy przypadek łamania przepisów ruchu drogowego przez tego posła. W październiku 2025 roku na innej drodze ekspresowej jechał ponad 200 km/h. Mandatu wtedy przyjąć nie chciał, zasłaniając się immunitetem.

Za dotychczasowe wykroczenia drogowe zebrałby już ponad 168 punktów karnych - wyliczyli dziennikarze RMF FM.

Z kolei jesienią zeszłego roku Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki za awanturę, do jakiej doprowadził w restauracji w Nowym Domu Poselskim. Mejza miał brać udział również w pijackiej awanturze w hotelu poselskim w sierpniu 2026 roku.

Wydanie z 17.04.2026

pc
Źródło: tvn24.pl, Radio ZET

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Piotr MuellerŁukasz MejzaPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
BIZNES
Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach
Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach
Wrocław
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
WARSZAWA
Zondacrypto, kryptowaluty
Afera wokół Zondacrypto. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych
BIZNES
shutterstock_1124684525
"Mała torebka to nie bagaż". Potężna kara dla organizatora koncertów
BIZNES
Policja zabezpieczyła teren leśny pod Mińskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Z Warty wyłowiono ciało
Poznań
Narkotyki i telefony przechwycone przez policjantów
Diler narkotyków zatrzymany. Miał amfetaminę, mefedron, MDMA i marihuanę
Szczecin
Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Nie chcą zezwolić na przelot do Moskwy. "Na pewno znajdę inną trasę"
Świat
Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5
Silne trzęsienie u wybrzeży Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami
METEO
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
BIZNES
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
BIZNES
Nadia Fares
Nadia Fares nie żyje
Kultura i styl
Autko elektryczne z sali zabaw po pożarze baterii
"Takie baterie mogą zapalić się nagle". Ewakuacja sali zabaw
Katowice
imageTitle
Świątek zmniejszyła stratę do Gauff. Rekord Chwalińskiej
EUROSPORT
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
BIZNES
Atak ukraińskich dronów na port w Tuapse
Rosyjski port w ogniu. Drugie uderzenie ukraińskich dronów
Świat
wypadek
Zmieniał koło na autostradzie, zginął
Łódź
Wypadek na Ryżowej
Motocyklista zderzył się z autem
WARSZAWA
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Podwyżka drugiego progu podatkowego. Rząd zabiera głos
BIZNES
Nielegalne składowisko odpadów przy ul. Marantowskiej w Koninie
Miasto stało się ofiarą "europejskiej mafii śmieciowej"
Poznań
Donald Trump w Białym Domu
Obawa o losy wojny, przedrzeźnianie Europejczyków. Kulisy polityki Trumpa
Świat
imageTitle
Feio pokonany. Porto na autostradzie do mistrzostwa
EUROSPORT
Humbak Timmy uwięziony na Bałtyku
Timmy zaczął płynąć. Eskortują go w stronę otwartych wód
METEO
Pożar hali produkcyjnej pod Włocławkiem
W hali płoną tony gryzaków dla psów
Kujawsko-Pomorskie
Kim Dzu Ae, Kim Dzong Un i północnokoreańscy oficerzy podczas testów rakiet
Kolejny test rakiet w Korei Północnej. Kim przyprowadził nastoletnią córkę
Świat
Justin Trudeau
"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
BIZNES
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Paliwo w USA pozostanie drogie na dłużej
BIZNES
Wypadek podczas rajdu w Grodzicznie
Dramatyczne sceny, samochód wypadł z trasy. Nagranie
Olsztyn
imageTitle
Tragedia w argentyńskim rajdzie. Zginął jeden z kibiców
EUROSPORT
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
WARSZAWA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica