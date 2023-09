Kontrolerzy skarbówki mają omijać pikniki wyborcze

Jak każdego lata kontrolerzy fiskusa ruszyli w teren, by sprawdzać, czy sprzedawcy wystawiają paragony. Na piknikach wyborczych nie wszyscy to robili. Portal tvn24.pl podaje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli pretensje, gdy inspektorzy wręczyli komuś wysoki mandat. Ministerstwo Finansów przekonuje, że to część "długookresowej strategii". Materiał magazynu "Polska i Świat".