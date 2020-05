Polska przedłuża kontrole na granicach

Jak zaznaczono w komunikacie MSWiA, kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - zostaje przedłużona o 30 dni - do 12 czerwca. Resort zaznaczył, że tak jak do tej pory granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole pozostaną również w portach morskich i na lotniskach.

Nowelizację rozporządzenia w tej sprawie podpisał szef MSWiA Mariusz Kamiński. Tymczasową kontrolę graniczną przywróciło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. Kontrole początkowo miały obowiązywać od 15 do 24 marca. Następnie wydłużono je do 13 kwietnia, 3 maja i 13 maja.

Kontrola na granicach przedłużona

Ograniczony wjazd dla cudzoziemców

Jak zaznaczono, w zakresie ruchu osobowego w kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych, granicę państwową mogą przekraczać obywatele polscy, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką. Do Polski wjechać mogą również: cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin i cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu.

Prawo wjazdu mają także cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski. Jak jednak podkreśla MSWiA, chodzi o cudzoziemców, którzy są uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski, którzy wykonują pracę na terytorium Polski lub posiadają dokumenty, z których wynika, że podejmą pracę zaraz po przekroczeniu granicy.