Rozmowa szefów MSW Polski i Niemiec. "Utworzona zostanie specjalna grupa zadaniowa"

O czym pamiętać 15 października, by nasz głos oddany w wyborach był ważny? Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Poznaniu Wojciech Kasprzak wyjaśniał w rozmowie z TVN24, jaki dokument należy wziąć ze sobą do lokalu, w jaki sposób poprawnie wypełnić karty, gdzie można sprawdzić swój rejestr wyborców i co zrobić, kiedy nie chcemy głosować w odbywającym się tego samego dnia referendum.