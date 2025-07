Szef MON o sytuacji na granicy. "To pokazuje skalę wyzwań i skalę działania"

Siemoniak o sytuacji na granicy z Litwą i Niemcami Źródło: TVN24

Przed godziną 16.30 zakończyła się kolejna odprawa poświęcona kwestiom związanym z wprowadzeniem tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. W spotkaniu uczestniczyli szef MSWiA Tomasz Siemoniak, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, a także wojewodowie i przedstawiciele służb.

"Podsumowano sytuację na przejściach granicznych. Podkreślono, że służby skontrolowały dotychczas 12 tysięcy osób, ruch wjazdowy z Niemiec do Polski jest płynny, a w jego trakcie nie odnotowano żadnych poważnych incydentów" - poinformowało MSWiA.

Odprawa poświęcona kwestiom związanym z wprowadzeniem tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą Źródło: X/MSWiA

Siemoniak o sytuacji na granicy z Litwą i Niemcami

Po odprawie ministrowie rozmawiali z dziennikarzami na wspólnej konferencji prasowej. - Sytuacja jest pod pełną kontrolą. Straż Graniczna wspierana przez wojsko, wspierana przez policję realizuje swoje zadania - mówił Siemoniak.

Jak przekazał, do tej pory skontrolowanych zostało 25 tysięcy osób. Dodał, że na obydwu granicach zatrzymane zostały osoby, które dopuszczały się nielegalnego przekraczania granicy.

- Ruch jest płynny w kierunku Polski, z Niemiec do Polski, z Litwy na Polskę. Oceniliśmy sytuację na poszczególnych przejściach, biorąc pod uwagę kwestie kolejowe, rytmiczności ruchu pociągów. To wszystko, wsparte informacjami wojewodów oraz policji, daje obraz pełnego spokoju, pełnej kontroli, braku zgromadzeń publicznych, braku zakłócania - przekazał szef MSWiA.

Przypomniał, że trwają działania na 52 przejściach granicznych z Niemcami i na 13 przejściach granicznych z Litwą. - To pokazuje skalę wyzwań i skalę działania - podkreślił.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Tomasz Siemoniak i Dariusz Klimczak na briefingu w siedzibie MSWiA Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Kosiniak-Kamysz: działamy przeciwko rosyjsko-białoruskiej agresji hybrydowej

- To, co dzisiaj robimy na granicy polsko-białoruskiej, polsko-litewskiej, polsko-niemieckiej, to jest działanie zabezpieczające granice, ale to jest działanie przeciwko agresji hybrydowej rosyjsko-białoruskiej na Polskę - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że jest to bardzo precyzyjnie przygotowana operacja. - O tym też mówią zatrzymywani przez nas nielegalnie przekraczający granice, że są inspirowani, że jest udzielana im pomoc przez funkcjonariuszy państwa białoruskiego. Więc to jest bardzo poważna operacja wobec bezpieczeństwa państwa polskiego - podkreślił szef MON.

Kosiniak-Kamysz: działamy przeciwko rosyjsko0białoruskiej agresji hybrydowej Źródło: TVN24

Ruch drogowy na granicy z Niemcami i Litwą "odbywa się płynnie"

Minister infrastruktury zwrócił uwagę, że przywrócenie kontroli granicznych na wjeździe do Polski od strony Niemiec i Litwy nie wpłynęło na dotychczasowo prowadzone transporty drogowe i kolejowe.

- Zarówno z punktu widzenia transportu w gospodarce, jak i komunikacji obywateli nie odnotowaliśmy jakichkolwiek istotnych zakłóceń w dotychczasowym transporcie - poinformował Klimczak.

- Na wjeździe do Polski zarówno z Niemiec, jak i z Litwy ruch drogowy odbywa się płynnie - dodał.

