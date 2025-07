Od poniedziałku kontrole na granicach. Co trzeba wiedzieć

Wiceszef MSWiA o organizacji kontroli na granicach z Niemcami i Litwą Źródło: TVN24

Co należy wiedzieć o kontrolach na granicy? Tymczasowe kontrole rozpoczną się 7 lipca o północy. Będą prowadzone przez całą dobę.

Przywrócono je na 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony.

Na granicy z Niemcami będzie 52 punktów kontrolnych (w tym 16 punktów kontroli stałej), na granicy z Litwą - 13 (w tym dwa kontroli stałej).

Przeprowadzane kontrole będą selektywne. Oznacza to, że służby wytypują pojazdy do zatrzymania.

Kontrolę w stałych punktach realizują wyłącznie funkcjonariusze Straży Granicznej.

Kontrolę w punktach doraźnych realizuje SG przy wsparciu żołnierzy.

W czwartek na konferencji w MSWiA przedstawiono szczegóły na temat organizacji tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą, które ruszają od poniedziałku.

Ile punktów na granicy? Jaki okres kontroli?

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek przekazał, że "punktów kontrolnych w ramach przywróconej kontroli na granicy z Niemcami będzie 52, na granicy z Litwą 13".

Dodał, że kontrola jest wyznaczona na 30 dni, ale "zakładamy, że będzie ona przedłużona".

Podkreślał, że celem "jest przede wszystkim kontrola ruchu migracyjnego na granicy z Niemcami, z Litwą, jeżeli chodzi o nielegalną migrację", ponieważ "to przez Polskę przebiega szlak migracyjny, gdzie migranci przechodzą ze wschodu na zachód".

Przekazał, że "wiemy z oficjalnych statystyk litewskich i łotewskich, że w związku z uszczelnieniem naszego odcinka granicy polskiego z Białorusią wzrosła kilkukrotnie presja migracyjna na granicę litewską i łotewską". W związku z tym przywrócona zostaje kontrola na granicy z Litwą.

Z kolei - mówił wiceminister - "przywracamy kontrolę na granicy z Niemcami, by mieć pełną kontrolę nad ruchem migracyjnym, a w szczególności, by te osoby, które przejdą przez granicę białoruską, przez teren Polski i dostaną się do Niemiec, ich ewentualne przekazanie do Polski było w procedurze readmisji".

Rodzaje przejść i prowadzonej kontroli

Generał Robert Bagan, komendant główny Straży Granicznej, mówił o rodzajach miejsc, w których będą kontrole.

Te 52 miejsca na niemieckiej granicy i 13 na litewskiej "to przejścia drogowe, kolejowe, pieszo-rowerowe i rzeczne". - I na granicy z Niemcami będą prowadzone kontrole stałe, realizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, w 16 takich miejscach. Natomiast na granicy z Litwą kontrole stałe będą się odbywały w dwóch miejscach - oznajmił.

Na posterunkach kontroli stałej przygotowywana jest specjalna infrastruktura, gdzie Straż Graniczna będzie realizowała swoje zadania. - Opiera się o specjalnie przygotowane kontenery do tego celu, jak również pojazdy typu Schengenbus - wyjaśniał.

Podał też nazwy tych miejsc, gdzie będą kontrole stałe. - Jeżeli chodzi o Litwę, jest to dawne przejście graniczne Budzisko i Ogrodniki. Tutaj dodatkowo wchodzi w grę przejście kolejowe Trakiszki, przez które przejeżdża pociąg relacji Kowno-Kraków - oznajmił.

- Jeżeli chodzi o granicę niemiecką, te 16 wytypowanych miejsc są to miejsca w województwach dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Są to najczęściej uczęszczane drogi biegnące z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski - dodał.

- W pozostałych miejscach będzie prowadzona kontrola doraźna - przekazał Bagan. Generał podkreślił, że "kontrola będzie przywrócona na kierunku wjazdowym do Polski".

Kto realizuje kontrole

Komendant główny SG podał dalej, że w przypadku niemieckiej granicy "kontrola w stałych punktach kontroli będzie realizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej".

Kontrola doraźna będzie zaś "realizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wsparciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również przy wsparciu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej".

- Jeżeli chodzi o nasze działania na granicy z Litwą, one będą realizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w stałych punktach kontroli. Natomiast w punktach doraźnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wsparciu żołnierzy WOT-u - wyjaśniał.

Kontrole selektywne

Według Bagana, "zarówno na kierunku biegnącym z Niemiec do Polski, jak i na kierunku biegnącym z Litwy do Polski, kontrola będzie kontrolą selektywną".

- Polega to na tym, że wcześniej będą typowane pojazdy do zatrzymania czy też do przeprowadzenia kontroli. Będziemy starali się, aby kontrola przebiegała w jak najmniej dolegliwy sposób dla mieszkańców pogranicza, ale również dla podróżnych, którzy chcą wjechać do Polski - przekonywał.

Sprawdzane "będą w szczególności pojazdy typu bus, pojazdy z ciemnymi szybami, pojazdy, które mają zabudowaną przestrzeń bagażową". - I tutaj nie mam na myśli pojazdów ciężarowych. Oczywiście mogą być poddawane kontroli pojazdy ciężarowe, ale w szczególności nasze działania (...) będą prowadzone w odniesieniu do pojazdów osobowych. Przede wszystkim tych, gdzie nie będzie można sprawdzić, kto znajduje się w środku - powiedział.

Wskazywał też, że "kontrole rozpoczynamy 7 lipca o godzinie 00.00 i będą trwały 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu".

Zawężenia ruchu do jednego pasa

Szef GDDKiA Paweł Woźniak powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza przejściami granicznymi w ramach sieci dróg krajowych w Polsce, i na granicach z Niemcami i Litwą jest ich łącznie 14. Na tych przejściach nastąpi zawężenie ruchu na drogach dwujezdniowych do jednego pasa. Informacja o zwężeniach będzie przekazywana odpowiednio wcześniej, za pomocą sygnalizacji i znaków.

