Dziemianowicz-Bąk: minister Czarnek publiczne pieniądze przeznacza nie na edukację, a na swoich kumpli z partii i parafii

W Operze Wrocławskiej wszczęto kontrolę po doniesieniach o imprezie urodzinowej zorganizowanej w tej instytucji przez współpracownika ministra Przemysława Czarnka, na której sam minister miał być obecny. Sprawę w czwartek podczas konferencji prasowej Lewicy skomentowała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Minister Czarnek, w ramach służbowej - jak twierdzi - podróży, po prostu idzie na imprezę do kolegi. Władza, prawicowa władza, organizuje sobie urodziny w operze. To jest zwyczajnie nieprzyzwoite - oceniła.

Dziemianowicz-Bąk: to nie są ani czas, ani pieniądze, żeby poświęcać je na balangi

- To jest tak, że dziś wiele polskich rodzin liczy i ogląda z każdej strony każdą złotówkę - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek przez Lewicę. - W tym samym czasie, minister Czarnek, w ramach służbowej jak twierdzi podróży, po prostu idzie na imprezę do kolegi. Władza, prawicowa władza, organizuje sobie urodziny w operze. To jest po prostu zwyczajnie nieprzyzwoite - dodała posłanka.

- To nie jest czas, to nie jest miejsce, i z całą pewnością czas pracy i służbowe pieniądze, to nie są ani czas, ani pieniądze na to, żeby poświęcać je na balangi - oceniła. - Na to jest czas po godzinach, po pracy i za własne pieniądze - dodała.