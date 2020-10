Posłowie po kontroli w Ministerstwie Zdrowia. "Widzimy zmianę, jeśli chodzi o podejście do zakupów"

Powoli pan minister chce uprzątnąć tę stajnię Augiasza - ocenił po spotkaniu z Adamem Niedzielskim poseł KO Dariusz Joński. - Widzimy zmianę w ministerstwie, jeśli chodzi o podejście do zakupów - dodawał do tego poseł Michał Szczerba, który przed spotkaniem mówił, że urzędy wojewódzkie otrzymały szczepionki przeciwko grypie, gdy jednocześnie brakuje ich dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych. Tym informacjom zaprzeczył wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk na zwołanej w piątek konferencji w Sejmie zapowiedział, że KO "rozpocznie szereg kontroli parlamentarnych , by pokazać, jak wygląda prawda". Kontrole mają dotyczyć pięciu ministerstw i Inspektoratu Uzbrojenia.

"Konkretne" spotkanie z Niedzielskim. "Minister chce uprzątnąć tę stajnię Augiasza"

Szczerba ocenił spotkanie jako "bardzo dobre" i "konkretne". - Widzimy zmianę w tym ministerstwie, jeśli chodzi o podejście do zakupów - powiedział poseł na konferencji po spotkaniu. Dodał, że resort ma od tej pory stosować procedury zakupowe, których dotąd nie stosował. Nie podał więcej szczegółów.

W sprawie zakupu respiratorów, jak mówił poseł Joński, posłowie dostali zapewnienie, że zostało podpisane porozumienie z firmą E&K. - Do końca października pan minister Niedzielski przekaże informacje, dotyczące spłacenia tych pieniędzy bądź nie i podjęcia innych działań - relacjonował. Sprawa zakupu respiratorów, jak dodał, została objęta klauzulą "ściśle tajne" i minister nie mógł im więcej powiedzieć. - Jednak poinformował, że za jego kadencji żadne pieniądze nie wpłynęły, więc wciąż brakuje 70 milionów złotych - zwrócił uwagę poseł.

Posłowie dostali zapewnienie, że resort zdrowia nie będzie już dokonywał zakupów związanych z pandemią. Mają to robić instytucje do tego przewidziane, takie jak Agencja Rezerw Materiałowych. - Powoli pan minister chce uprzątnąć tę stajnię Augiasza - ocenił Joński.

W poniedziałek posłowie mają też dostać informacje o nagrodach i premiach, które zostały przyznane w pierwszym etapie pandemii. Jeśli chodzi o szczepionki na grypę, w tej chwili sprzedanych jest 350 tysięcy, od października do grudnia ma zostać rozdysponowany milion. - Otrzymujemy informacje, że DPS (domy pomocy społecznej - red.) nie otrzymały szczepionek, a tam są osoby największego ryzyka - mówił Szczerba. - Tymczasem urzędy wojewódzkie szczepią swoich pracowników, a lekarze i pracownicy służby zdrowia nie są w szczepionki doposażeni - dodał.

To nawiązanie do tego, co mówił Szczerba przed spotkaniem z ministrem zdrowia. - Dostaliśmy informację, że urzędy wojewódzkie otrzymały szczepionki [przeciwko grypie - przyp. red.]. Pracownicy urzędów wojewódzkich, między innymi w Warszawie, kierowcy pana wojewody [Konstantego - przyp. red.] Radziwiłła, zostali zaszczepieni, a cały czas nie ma tych szczepionek w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych - mówił.