"Dowiemy się, na co poszła każda złotówka". Posłowie po kontroli w sprawie Szpitala Narodowego

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba przeprowadzili w czwartek kontrolę w spółce, która zarządza Stadionem Narodowym, gdzie funkcjonuje szpital tymczasowy. Na konferencji prasowej dyskutowali z prezesem tej spółki Włodzimierzem Dolą. Posłowie domagają się też powołania komisji śledczej w sprawie działań rządu związanych z pandemią.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili w czwartek kontrolę poselską w spółce PL.2012+, która jest operatorem Stadionu Narodowego. Po kontroli spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

"Naszym rodakom należą się informacje, na co idą ich pieniądze"

Joński i Szczerba poinformowali, że ich największe wątpliwości budzi to, że przed tygodniem podczas spotkania z szefem KPRM Michałem Dworczykiem otrzymali informację, że koszty przygotowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym to około 18 milionów złotych, tymczasem z informacji przekazanej im w czwartek wynika, że koszty przygotowania i organizacji szpitala narodowego urosły do 29 milionów złotych. - 11 milionów w ciągu jednego tygodnia, tak nie może być - powiedział Szczerba.

Podział tych 29 milionów, jak zaznaczył Szczerba, powinien znajdować się w Biuletynie Zamówień Publicznych. - Naszym rodakom należą się informacje, na co idą ich pieniądze i takie pytanie stawiamy dziś premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - dodał Joński.

Prezes spółki dyskutował z posłami na konferencji

W pewnym momencie do prowadzących konferencję posłów KO podszedł prezes PL2012+ Włodzimierz Dola, by - jak powiedział - "sprostować nieprawdziwe informacje, którymi posłowie wprowadzają opinię publiczną w błąd".

Zapewniał, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym leczy pacjentów, a dodatkowo szczepionych jest w nim około tysiąca osób dziennie. - Każda złotówka, która została wydana przez spółkę stadionową, została wydana z poszanowaniem prawa - podkreślał Dola.

Wyjaśniał, że "rozbieżności w kwotach, które podają posłowie, wynikają z tego, że niedokładnie czytają dokumenty, które dostają". Tłumaczył, że 18 milionów złotych to kwota za adaptację Stadionu Narodowego na potrzeby szpitala, zaś 29 milionów złotych to kwota za adaptację i funkcjonowanie szpitala.

Posłowie Joński i Szczerba odpowiadali, że oczekują szczegółowej informacji, jakie koszty cząstkowe składają się na kwotę 29 milionów. Prezes PL.2012+ odpowiedział, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa, którą mógłby ujawnić wyłącznie na podstawie wyroku sądowego. - Działamy na rynku obiektów wielofunkcyjnych, ujawnienie stawek stawiałoby w przyszłości spółkę w niekorzystnej pozycji negocjacyjnej wobec przyszłych klientów - wyjaśniał Dola.

Szczerba: potrzebna komisja śledcza

Nie zadowoliło to posłów argumentujących, że ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora daje im podstawy do żądania informacji o tych kosztach. - Będziemy konsekwentni i dowiemy się, na co poszła każda złotówka - zapowiedział Joński.

Szczerba przekonywał, że aby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, a także inne związane z działalnością państwa w związku z epidemią COVID-19, takie jak zakup respiratorów czy szczepionek, potrzebna jest komisja śledcza.

- Jeszcze w lutym odbędzie się posiedzenie Sejmu. Z panem posłem Jońskim zostaliśmy wyznaczeni przez klub Koalicji Obywatelskiej do zasiadania w tej komisji, by każdą wątpliwą sprawę wyjaśnić transparentnie i do końca - stwierdził Szczerba. - Oczekujemy od marszałek Sejmu skierowania projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej pod te obrady Sejmu. Nie możemy czekać - dodał.

Autor:ads/kab