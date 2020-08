Szczerba: Handlarz bronią nie jest jedynie kontrahentem Szumowskiego. Robi interesy z Orlenem

Dotarliśmy z posłem Dariuszem Jońskim do informacji, z których wynika, że handlarz bronią nie jest wyłącznie kontrahentem ministra Łukasza Szumowskiego. Handlarz bronią robi milionowe interesy ze spółką Orlen - powiedział poseł KO Michał Szczerba. Joński i Szczerba przeprowadzili we wtorek kontrolę poselską w Ministerstwie Zdrowia.

"Cieszyński ucieka z tonącego okrętu"

Parlamentarzysta KO ocenił, że dymisja wiceministra Cieszyńskiego to za mało. - Apelujemy w tym miejscu o dymisję Łukasza Szumowskiego - powiedział. Dodał, że "to on [minister zdrowia - przyp. red.] dawał pełnomocnictwa i odpowiada za wszystkie nieprawidłowości".

"Handlarz bronią robi bardzo grube interesy, milionowe interesy ze spółką Orlen"

Szczerba podkreślił, że do tej pory nie jest wyjaśniona sprawa umowy na zakup 1241 respiratorów. - Ministerstwo przekazało przedpłaty w wysokości 35 milionów euro. Z zamówionych respiratorów dotarło 200. Ale przedpłaty nie wróciły na konta Ministerstwa Zdrowia. Chodzi w tym momencie o kwotę około 70 milionów złotych (...), a którą to kwotą obraca nie kto inny, jak handlarz bronią - mówił.

- Czy to jest tak, że te pieniądze, które były przedpłacone handlarzowi bronią, służą w tym momencie do realizacji innych interesów, które handlarz bronią realizuje z budżetem państwa? - pytał.

Joński: chcemy od premiera informacji o transakcjach

- Powiedzieliśmy o respiratorach, to przypomnijmy jeszcze maski - dodał. - To była ta pierwsza afera związana z bratem pana ministra Szumowskiego, który brał udział, jak by można było powiedzieć, w powiązaniu osób w ministerstwie i w tej transakcji. Prawie pięć milionów złotych wydanych na maski - jak się później okazało - z lewymi certyfikatami - mówił poseł opozycji. Dodał, że to jest kolejna rzecz absolutnie niewyjaśniona.