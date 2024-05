Członkowie komisji konkursowej w ministerstwie musieli zmieniać wcześniej przyznane punkty, tak, by dostosować je do decyzji ówczesnego ministra Kamila Bortniczuka - mówił w TVN24 Grzegorz Łakomski, autor tekstu o wynikach kontroli NIK w resorcie sportu i turystyki.

Kamil Bortniczuk, jako minister sportu, z kilkuset wniosków wybranych przez komisję konkursową miał wskazać osiem, które ostatecznie wygrały konkurs - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł portal tvn24.pl. Bortniczuk zapewnia, że "nie wskazywał palcem konkretnych projektów".

- Natomiast jak wyglądało to w praktyce? Przytoczę jeden cytat z protokołu przesłuchania jednego z pracowników, który był w Najwyższej Izby Kontroli: "Wszystkie wnioski, które miały jeden punkt w ocenie, to były wnioski pierwotnie pozytywne. Te wnioski kazano nam odrzucić i zmniejszyć ocenę. To było polecenie ministra bez możliwości odmowy. Pan minister nie powinien wpływać na naszą ocenę. Ta decyzja była niekomfortowa dla wszystkich pracowników" - cytował Łakomski.