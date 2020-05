Od kilku lat, niszcząc zasadę podziału władz, która jest przecież zaprzeczeniem skupienia władzy w jednym ręku, i niszcząc konstytucję, pozbawiamy się prawa do świętowania konstytucji 3 maja - mówił w TVN24 konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ryszard Piotrowski. Jak przyznał, "polityka bierze górę nad prawem".

- Najbardziej może dziwić to, że tak świętujemy konstytucję 3 maja, która mówiła przecież, że po to, aby wolność i porządek pozostawały w równowadze, to trzeba, aby zasada podziału władz była przyjęta w Rzeczpospolitej na zawsze - mówił w TVN24 konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ryszard Piotrowski. Jak przypominał, konstytucja z 1791 roku mówiła, że "jej strzeżenie jest świętym obowiązkiem każdego obywatela, wtedy - każdego szlachcica, a Sejm jest świątynią prawodawstwa".