Pytania o nowego ministra do spraw Unii Europejskiej. Emilewicz: moim zdaniem takiego problemu nie będzie

Szymon Szynkowski vel Sęk został nowym ministrem do spraw Unii Europejskiej. Zastąpił na tym stanowisku Konrada Szymańskiego . Zdaniem komentatorów może być to oznaka zaostrzenia polityki rządu wobec UE.

Emilewicz: nie będzie problemu

Dodała, że "Szynkowski vel Sęk zajmuje się polityką zagraniczną od kilku dobrych lat, robi to dobrze i skutecznie w MSZ". - Jest wiceministrem, bierze udział w posiedzeniach kierownictwa, w kształtowaniu polityki tego rządu od kilku lat - wyliczała.

Zaznaczyła, że "polityką europejską zajmuje się minister wraz z administracją, która go wspiera, a ta administracja wraz z odejściem ministra Szymańskiego się nie zmieniła".

Emilewicz: Ubolewam. Szymański był jednym z najlepszych ministrów

Emilewicz odniosła się także do odejścia Szymańskiego z zajmowanego stanowiska. - Ubolewam, bo uważam, że minister Szymański był jednym z najlepszych ministrów tego rządu. Wiem, że był zmęczony, bo te siedem lat to na pewno zmęczenie - powiedziała.

Dodała, że "na pewno jest tak, że bardzo duży obszar polityki zagranicznej kształtuje, ma ogromny wpływ [na niego - przyp. red.] Solidarna Polska ". - Pytanie, czy to był ten komfortowy moment kształtowania tej polityki dla ministra Szymańskiego - zaznaczyła posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Emilewicz o polityce spójności: nie ma powodu, by tych pieniędzy Polsce nie wypłacono

Mówiła też, że jej zdaniem " Unia Europejska jest dziś w kryzysie". - Ten kryzys nie rozpoczął się 24 lutego [kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę - przyp. red.] ani rok temu, ani dwa lata temu. Jest w poważnym kryzysie. Mamy prawo po 18 latach członkostwa w Unii Europejskiej do tego, żeby jasno oceniać, jaka ta wspólnota jest. (…) Chcemy mieć wpływ na to, jaka ona będzie - podkreśliła.

Pytana o doniesienia prasowe, według których Polska mogłaby mieć problem z uzyskaniem funduszy z polityki spójności, odparła: - Do czego są środki z polityki spójności? To nie jest element karania lub nagradzania kogokolwiek. To jeden z istotnych elementów wyrównywania warunków życia w poszczególnych krajach Unii.