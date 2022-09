Najpierw ciągnik za półtora miliona, teraz pytania o grunty. Znów głośno o bracie wiceministra

"Pole było już oddane, a przetarg odbył się później"

141 hektarów uprawiał rolnik, który z powodów zdrowotnych postanowił zrezygnować z dzierżawy - zgłosił to do KOWR-u, a po paru dniach zadzwonił do niego Konrad Kaczmarczyk.

- Jak szajka zachowała się rodzina wiceministra, jadąc do człowieka poddzierżawić tę ziemię, a najpierw gdzieś ukradkiem o tym się dowiadywać. Ta ziemia powinna wrócić do KOWR-u i powinien być ogłoszony przetarg - uważa Michał Kołodziejczak z AgroUnii.

Minister rolnictwa pytany o poddzierżawę

Pod koniec sierpnia był o to pytany szef Norberta Kaczmarczyka, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. - Nie wiem, ale poleciłem sprawdzić - mówił dwa tygodnie temu szef resortu. Do tej pory nie ma żadnych nowych wieści w tej sprawie. - Sprawdzamy to. Jeśli cokolwiek w tych doniesieniach prasowych potwierdzi się, to będziemy myśleć o wyciągnięciu wniosków - informuje minister.