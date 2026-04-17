Polska Berkowicz "został ukarany najwyższą karą" Paulina Karpińska |

Marszałek Sejmu o ukaraniu Konrada Berkowicza za wniesienie do Sejmu faszystowskiej flagi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Skończyło się posiedzenie prezydium. Pan poseł Konrad Berkowicz został ukarany najwyższą karą, jaką prezydium może przydzielić. Przez trzy miesiące będzie pobierał połowę swojej pensji - przekazał w piątek na konferencji w Sejmie marszałek tej izby Włodzimierz Czarzasty.

Jak wyjaśnił, poseł Konfederacji został ukarany za to, że wniósł flagę faszystowską na posiedzenie Sejmu do sali sejmowej.

Według informacji na stronie Sejmu, uposażenie poselskie w 2026 r. wynosi 13 872 zł brutto.

Warszawa, 14.04.2026, poseł Konfederacji Konrad Berkowicz na sali obrad Sejmu Źródło: Rafał Guz/PAP

Czarzasty: nikt swastyki na salę sejmową wnosił nie będzie

Czarzasty przypomniał, że w trakcie II wojny światowej zginęło siedem mln ludzi. – Nie ma zgody na to, żeby emblematy faszystowskie, żeby swastyka, były wnoszone na salę sejmową – podkreślił marszałek.

Jak zaznaczył, "każdy poseł ma prawo mieć swoje poglądy – i to jest zupełnie inna historia, ale nikt swastyki na salę sejmową wnosił nie będzie".

- Robimy to również dlatego, żeby dać sygnał innym posłom i posłankom, że nigdy to nie będzie tolerowane – zapowiedział Czarzasty.

