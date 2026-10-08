Polska Berkowicz nazwał dziennikarkę "kurtyzaną". Karina Bosak: zdarza się, popełnił błąd Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Karina Bosak o słowach Berkowicza: były nieodpowiednie, popełnił błąd Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP

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- Opłacany z naszych podatków poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przekroczył dziś dotąd nieprzekraczalną granicę - mówiła w środę wieczorem na antenie TVP Info dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz. Wyemitowano jej środową próbę rozmowy z Berkowiczem sprzed Sejmu.

Szef Konfederacji Sławomir Mentzen drwił niedawno ze służących w policji kobiet. Dobrosz-Oracz chciała dowiedzieć się od Berkowicza, czy ten był w wojsku. Berkowicz najpierw mówił, że "nie ma czasu, bo się głosowania zaczynają", po czym odparł: - Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.

Eufemistyczny komentarz Kariny Bosak

O zachowanie swojego partyjnego kolegi pytana była po posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej Karina Bosak. - Na pewno uważam, że były to nieodpowiednie słowa - powiedziała żona współprzewodniczącego Konfederacji.

Dopytywana przez dziennikarkę TVN24 Agatę Adamek, czy to jest jej jedyny komentarz, Bosak odparła: - Tak.

- Nie powinien obrażać. Ja jestem w ogóle przeciwna obrażaniu siebie wzajemnie - dodała po chwili.

- Czy nazwanie dziennikarki "kurtyzaną" to takie zwykłe obrażanie? - nie dawała za wygraną Adamek, idąc za Bosak, która próbowała już wejść do innego pomieszczenia. Drzwi były jednak zamknięte.

- Pani redaktor, to nie jest poważne pytanie - zwróciła się wreszcie do dziennikarki. - Wydaje mi się, że jest to błąd, który popełnił i powinien przeprosić - powiedziała, kończąc rozmowę.

Karina Bosak o słowach Berkowicza: były nieodpowiednie, popełnił błąd Źródło: TVN24

Berkowicz idzie w zaparte

Poseł Konfederacji nie zamierza jednak wycofywać się ze swoich słów. "Przekroczyłem nieprzekraczalną granice. Przepraszam wszystkie kurtyzany" - napisał na X po emisji programu.

Przekroczyłem nieprzekraczalną granice. Przepraszam wszystkie kurtyzany. pic.twitter.com/ySF0M8JYQe — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) October 7, 2026 Rozwiń Źródło: X/Konrad Berkowicz

W czwartek rano Berkowicz dodał kolejny komentarz. "Nie zwyzywałem tej pani. Nazwałem ją stosowanie do wykonywanej profesji i charakteru warsztatu, który prezentuje" - napisał na X.

Reakcja Sławomira Mentzena

Jeszcze w środę wieczorem do słów wiceszefa Konfederacji odniosł się jej współprzewodniczący Sławomir Mentzen.

"Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką, myślę o niej jak najgorzej, uważam, że szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie. Ale Konrad Berkowicz oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść" - napisał.

Jak jednak dodał, "jutro mamy debatę budżetową, będziemy mówić o zbliżającej się katastrofie. To jest znacznie ważniejsze od tego, jak kto kogo obraził".

Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką, myślę o niej jak najgorzej, uważam, że szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie.



Ale Konrad Berkowicz oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść.



Jutro mamy debatę budżetową,… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 7, 2026 Rozwiń Źródło: X/Sławomir Mentzen

Wniosek o ukaranie Berkowicza

Rządzący chcą, by sprawą Berkowicza zajęła się sejmowa komisja etyki. "Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić postępowanie posła Berkowicza wobec redaktor Justyny Dobrosz-Oracz" - napisał na platformie X Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.

Przekazał, że wspólnie z posłem KO Maciejem Tomczykiewiczem złożą do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o "ukaranie posła Konfederacji za jego haniebne zachowanie".

Kontrowersje wokół Berkowicza

To nie pierwsze skandaliczne zachowanie Berkowicza. W kwietniu zaprezentował w Sejmie wydruk flagi Izraela z symbolem swastyki zamiast gwiazdy Dawida. Został za to ukarany przez prezydium Sejmu trzymiesięczną redukcją uposażenia o połowę.

W 2025 próbował zaś wyjść ze sklepu Ikea w Krakowie bez płacenia za zakupy warte 390 złotych. Został ujęty przez pracowników sklepu. Swoje zachowanie nazwał "głupim błędem".

Berkowicz regularnie powiela też w swoich mediach społecznościowych nieprawdziwie informacje, często stworzone przez sztuczną inteligencję.