Polska Jest wniosek "o najwyższą możliwą karę" dla Konrada Berkowicza Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Karina Bosak o słowach Berkowicza: były nieodpowiednie, popełnił błąd Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Wstyd mi, że na terenie Sejmu pani red. Justyna Dobrosz-Oracz usłyszała chamskie słowa z ust posła Konfederacji" - napisał Włodzimierz Czarzasty na X. "Skierowałem sprawę do Komisji Etyki Poselskiej z wnioskiem o najwyższą możliwą karę. Sprawę poruszę również na najbliższym Prezydium Sejmu" - zapowiedział.

Marszałek Sejmu przypomniał też niedawne drwiące słowa szefa Konfederacji Sławomira Mentzena o służących w policji kobietach. Wniosek do komisji etyki w jego sprawie złożyła wcześniej w tym tygodniu Magdalena Sroka z PSL. "Prawicowa pogarda wobec kobiet" - skwitował Czarzasty.

Wstyd mi, że na terenie Sejmu pani red. Justyna Dobrosz-Oracz usłyszała chamskie słowa z ust posła Konfederacji.



Mentzen kpi z kobiet pracujących w Policji, Berkowicz- jego partyjny kolega -obraża dziennikarkę. Prawicowa pogarda wobec kobiet.



Skierowałem sprawę do Komisji… pic.twitter.com/5pgGzZbToO — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X/Włodzimierz Czarzasty

Berkowicz obrażał dziennikarkę TVP Info

Chodzi o zdarzenie, które przedstawiła w środę na antenie TVP Info dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz. Chciała przeprowadzić rozmowę z Konradem Berkowiczem, gdy ten wchodził do Sejmu. Berkowicz najpierw mówił, że "nie ma czasu, bo się głosowania zaczynają", po czym odparł: - Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.

Wniosek do komisji etyki o ukaranie Berkowicza złożyli także w czwartek posłowie KO Paweł Bliźniuk i Maciej Tomczykiewicz.

Razem z @MTomczykiewicz złożyliśmy wniosek o ukaranie posła Berkowicza w związku z jego zachowaniem wobec redaktor Justyny Dobrosz-Oracz. Poseł musi ponosić odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Mandat poselski nie daje przyzwolenia na takie zachowanie. pic.twitter.com/i7LvRUUMnn — Paweł Bliźniuk (@PawelBlizniuk) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X/