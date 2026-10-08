Jest wniosek "o najwyższą możliwą karę" dla Konrada Berkowicza
"Wstyd mi, że na terenie Sejmu pani red. Justyna Dobrosz-Oracz usłyszała chamskie słowa z ust posła Konfederacji" - napisał Włodzimierz Czarzasty na X. "Skierowałem sprawę do Komisji Etyki Poselskiej z wnioskiem o najwyższą możliwą karę. Sprawę poruszę również na najbliższym Prezydium Sejmu" - zapowiedział.
Marszałek Sejmu przypomniał też niedawne drwiące słowa szefa Konfederacji Sławomira Mentzena o służących w policji kobietach. Wniosek do komisji etyki w jego sprawie złożyła wcześniej w tym tygodniu Magdalena Sroka z PSL. "Prawicowa pogarda wobec kobiet" - skwitował Czarzasty.
Berkowicz obrażał dziennikarkę TVP Info
Chodzi o zdarzenie, które przedstawiła w środę na antenie TVP Info dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz. Chciała przeprowadzić rozmowę z Konradem Berkowiczem, gdy ten wchodził do Sejmu. Berkowicz najpierw mówił, że "nie ma czasu, bo się głosowania zaczynają", po czym odparł: - Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.
Wniosek do komisji etyki o ukaranie Berkowicza złożyli także w czwartek posłowie KO Paweł Bliźniuk i Maciej Tomczykiewicz.