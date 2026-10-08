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Polska

Jest wniosek "o najwyższą możliwą karę" dla Konrada Berkowicza

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Konrad Berkowicz
Karina Bosak o słowach Berkowicza: były nieodpowiednie, popełnił błąd
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP
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Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz stanie przed sejmową komisją etyki za nazwanie dziennikarki TVP Info w obraźliwy sposób - przekazał marszałek Sejmu. Zapowiedział, że "sprawę poruszy również na najbliższym Prezydium Sejmu".

"Wstyd mi, że na terenie Sejmu pani red. Justyna Dobrosz-Oracz usłyszała chamskie słowa z ust posła Konfederacji" - napisał Włodzimierz Czarzasty na X. "Skierowałem sprawę do Komisji Etyki Poselskiej z wnioskiem o najwyższą możliwą karę. Sprawę poruszę również na najbliższym Prezydium Sejmu" - zapowiedział.

Marszałek Sejmu przypomniał też niedawne drwiące słowa szefa Konfederacji Sławomira Mentzena o służących w policji kobietach. Wniosek do komisji etyki w jego sprawie złożyła wcześniej w tym tygodniu Magdalena Sroka z PSL. "Prawicowa pogarda wobec kobiet" - skwitował Czarzasty.

Berkowicz obrażał dziennikarkę TVP Info

Chodzi o zdarzenie, które przedstawiła w środę na antenie TVP Info dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz. Chciała przeprowadzić rozmowę z Konradem Berkowiczem, gdy ten wchodził do Sejmu. Berkowicz najpierw mówił, że "nie ma czasu, bo się głosowania zaczynają", po czym odparł: - Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.

Wniosek do komisji etyki o ukaranie Berkowicza złożyli także w czwartek posłowie KO Paweł Bliźniuk i Maciej Tomczykiewicz.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Włodzimierz CzarzastyKonfederacjaSejm
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