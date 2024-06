Dziennikarz Paweł Szot z TVN z nagrodą w konkursie Silesia Press

Dziennikarz TVN Paweł Szot zdobył II nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press. Doceniono go za reportaż "Gdzie on są?", opowiadający historię rodziców zaginionego ukraińskiego żołnierza, którzy starali się uzyskać odpowiedź na pytanie, co się stało z ich synem. Główną nagrodę otrzymała Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice za reportaż "Jestem wojną".