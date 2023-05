Nagroda dla tych, którzy widzą więcej. "Okulary Jana są symbolem"

Ta statuetka ma być wyrazem uznania, wyrazem wielkiej wdzięczności dla wszystkich tych, którzy widzą i pomagają słabszym - tak o nagrodzie "Okulary ks. Kaczkowskiego" mówiła w sobotę w TVN24 jego siostra, Magdalena Sekuła. Jednocześnie zachęciła do zgłaszania kandydatów do nagrody.

Podkreśliła, że "ta statuetka symbolizuje: widzę cię, dostrzegam to, co robisz dla innych i chcę ci za to podziękować". - Ta nagroda ma być wyrazem uznania, wyrazem wielkiej wdzięczności dla wszystkich tych - osób i instytucji - które widzą i pomagają słabszym - wyjaśniła. Dodała, że laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Konkurs o "Okulary ks. Kaczkowskiego"

Kandydatów do konkursu można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego do 14 maja. Jeszcze przed końcem miesiąca spośród zgłoszonych kandydatur wybranych zostanie 10 nominowanych do nagrody osób, a następnie spośród nich Kapituła Konkursu wyłoni laureata. Poznamy go na uroczystej Gali Nagrody, która odbędzie się jesienią w Sopocie. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową.