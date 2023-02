Dziennikarze TVN, TVN24 i tvn24.pl wśród nominowanych w Konkursie Newsweeka im. Teresy Torańskiej

czytaj dalej

Zbliża się wizyta amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce. - Nie jest to przypadek, oznacza to pozycję Polski, ale nie rządu, to kwestia wielkiego powstania humanitarnego, które miało miejsce w Polsce w ubiegłym roku - komentował w TVN24 były wiceszef MSZ, poseł KO Paweł Kowal. - To ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla Polski, ale dla Zachodu - komentował z kolei generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Według informacji "DGP" w tym samym terminie do Polski ma przyjechać także prezydent Wołodymyr Zełenski.