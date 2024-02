Konkurs na prokuratora krajowego? "Niepowtarzalna możliwość"

Bilewicz o "metodzie kija i marchewki"

- Trzeba mieć w polu widzenia te sprawy dotyczące prokuratorów. Proszę zwrócić uwagę na to, że to właśnie były prokurator krajowy mówił o metodzie kija i marchewki - powiedział.

Jak stwierdził, w taki sposób wykorzystywano delegacje prokuratorów. - Zarówno jako marchewka, czyli delegacja do wyższego szczebla, ale też kija, czyli delegacje do Golubia-Dobrzynia, Swarzędza, daleko od domów prokuratorów, którzy walczyli o praworządność i niezależność - wskazywał.

"Część zastępców nie może się zgodzić z tym, że te obowiązki zostały im ograniczone"

- Tym samym muszę ja je realizować. Natomiast na poziomie dyrektorskim, czyli tych poleceń, które są wydawane przeze mnie dyrektorom komórek w Prokuraturze Krajowej, to one są realizowane i tutaj praca przebiega normalnie - zaznaczył.

Bilewicz: prokuratura zaczyna się interesować sprawami, które interesują obywateli

- Nową jakością w prokuraturze jest to, że my współpracujemy także ściśle z komisjami śledczymi - dodał.

W odniesieniu do odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie "dwóch wież" powiedział, że "ciężko ocenić kwestię bezpośredniego wpływu". - Tutaj można mieć wątpliwości, dlatego, że wszczęcie postępowania powoduje to, że prokurator ma o wiele większą paletę narzędzi do tego, żeby pewne okoliczności zweryfikować. I ta sprawa powinna zostać zbadana pod takim kątem, czy wszystkie wątki, które zostały rozstrzygnięte decyzją o odmowie wszczęcia, rzeczywiście były wyjaśnione do końca - mówił.