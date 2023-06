Dziennikarki TVN24 nagrodzone w konkursie Kryształowe Pióra

czytaj dalej

BBC opisuje historię tunezyjskiego rybaka, który w swoich sieciach obok ryb regularnie znajduje ludzkie zwłoki. - Za pierwszym razem byłem przerażony, później przyzwyczaiłem się do tego - nie ukrywa Oussama Dabbebi. Portal podkreśla, że to właśnie z Tunezji na Morze Śródziemne wypływa obecnie najwięcej chcących dostać się do Europy migrantów.