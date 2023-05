Konkurs dla maturzystów trwa. Żakowski: nowe pokolenie jest obciążane naszymi lękami, a nie wzmacniane marzeniami

My dla nich urządzamy świat. Dziś podejmujemy decyzje, które będą kształtowały ich życie. O czym marzą? Czego się obawiają? Czego chcieliby uniknąć? To jest szalenie ważne, byśmy zbudowali świat dla nich, a nie dla siebie - mówił w TVN24 dziennikarz Jacek Żakowski. Na pytania stawiane przez dziennikarza tegoroczni maturzyści mogą odpowiedzieć, biorąc udział w konkursie na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku. Czas na to mają do końca maja.