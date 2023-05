Konkurs dla maturzystów na tekst o Polsce po wyborach w 2023 roku. Do wygrania indeksy na uczelnie

"Dwa wielkie egzaminy", czyli matura i wybory. Apel do maturzystów

"Ten rok to dla Was dwa wielkie egzaminy. Edukacyjny i obywatelski. Czyli matura i wybory" - czytamy w liście.

Dziennikarz pisze, że edukacja przystępujących w tym roku do egzaminu dojrzałości uczniów "to okres narastającego chaosu i kolejnych kryzysów w oświacie". "W polskiej historii niewiele było roczników tak boleśnie dotkniętych beztroskimi eksperymentami edukacyjnymi dorosłych. W imieniu starszych pokoleń mogę Was tylko przeprosić. Najszczersze przeprosiny niewiele jednak Wam i kolejnym pokoleniom dadzą, jeżeli razem z Wami nie wyciągniemy wniosków z tego, co Wam zrobiliśmy. I jeśli nie będziemy mieli dobrego pomysłu, co zrobić, by kolejne nieuchronne zmiany były wprowadzane rozważnie i odpowiedzialnie" - ocenia.