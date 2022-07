Nie mógł wejść na spotkanie z Kaczyńskim, zaraz później wpuszczono posła PiS

Organizator nie przewidział pana obecności tutaj - usłyszał od ochroniarza mężczyzna, który - jak mówił - jest mieszkańcem Konina i chciał się dostać na spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Chwilę później do sali został wpuszczony poseł PiS Zbigniew Dolata.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po polskich miejscowościach. W niedzielę był między innymi w Koninie, gdzie spotkał się z sympatykami i działaczami jego partii. Przed wejściem do auli, w której przemawiał prezes PiS, zebrała się grupa protestujących.

- Jestem obywatelem, koniniakiem. Pokazać? Mam pokazać dowód? Chcę wejść, posłuchać. Co, miałem bilet kupić? Dlaczego nie mogę wejść - dopytuje mężczyzna.

- Ponieważ organizator nie przewidział pana obecności tutaj - odpowiada mu ochroniarz i apeluje, by "wszystkie żale kierować do organizatora".

Kilka minut później kamera zarejestrowała, jak do budynku tymi samymi drzwiami wchodzi poseł PiS z Konina Zbigniew Dolata. Przedstawił się i bez problemu dostał się do środka. W drzwiach przepuścił go ten sam ochroniarz, który wcześniej zagrodził wejście mieszkańcowi Konina.