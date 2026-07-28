Zakończyło się spotkanie frakcji Mateusza Morawieckiego. "Podjęliśmy pewne decyzje"

Piotr Mueller: podjęliśmy pewne decyzje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Spotkanie posłów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus rozpoczęło się we wtorek po godzinie 20. Dwie godziny później europoseł Piotr Mueller poinformował dziennikarzy o zakończeniu rozmów.

- Podjęliśmy pewne decyzje, które ogłosimy jutro o godzinie 9:30 - przekazał dziennikarzom. Jak dodał, konferencja odbędzie się w Sejmie.

Decyzja PiS w sprawie ludzi Morawieckiego

Przed spotkaniem obozu Morawieckiego dyskusje polityków PiS toczyły się przy Nowogrodzkiej, w siedzibie partii. Jak poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek, Komitet Polityczny potwierdził listę 44 posłów, którzy nie złożyli oświadczenia, nazywanego przez frakcję Morawieckiego "lojalką" lub wypełnili nieprawidłowy formularz.

Bochenek oświadczył, że sprawa została przekierowana do rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego, który teraz ma rozpatrywać kwestię każdego posła indywidualnie.

Morawiecki zapowiedział jeszcze przed decyzją kierownictwa PiS, że wieczorne spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus ma na celu podjęcie dalszych kroków po posiedzeniu Komitetu Politycznego. Były premier zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Na stanowisko został wskazany przez PiS.