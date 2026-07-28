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Rozłam w PiS

Zakończyło się spotkanie frakcji Mateusza Morawieckiego. "Podjęliśmy pewne decyzje"

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Piotr Mueller
Piotr Mueller: podjęliśmy pewne decyzje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Po godzinie 22 zakończyło się spotkanie działaczy Stowarzyszenia Rozwój Plus. Eurodeputowany Piotr Mueller wystąpił z krótkim oświadczeniem i zapowiedział ogłoszenie dalszych decyzji w środę.

Spotkanie posłów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus rozpoczęło się we wtorek po godzinie 20. Dwie godziny później europoseł Piotr Mueller poinformował dziennikarzy o zakończeniu rozmów.

- Podjęliśmy pewne decyzje, które ogłosimy jutro o godzinie 9:30 - przekazał dziennikarzom. Jak dodał, konferencja odbędzie się w Sejmie.

Decyzja PiS w sprawie ludzi Morawieckiego

Przed spotkaniem obozu Morawieckiego dyskusje polityków PiS toczyły się przy Nowogrodzkiej, w siedzibie partii. Jak poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek, Komitet Polityczny potwierdził listę 44 posłów, którzy nie złożyli oświadczenia, nazywanego przez frakcję Morawieckiego "lojalką" lub wypełnili nieprawidłowy formularz.

Bochenek oświadczył, że sprawa została przekierowana do rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego, który teraz ma rozpatrywać kwestię każdego posła indywidualnie.

Morawiecki zapowiedział jeszcze przed decyzją kierownictwa PiS, że wieczorne spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus ma na celu podjęcie dalszych kroków po posiedzeniu Komitetu Politycznego. Były premier zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Na stanowisko został wskazany przez PiS.

Źródło: TVN24
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Fakty
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Tagi:
Piotr MuellerPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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