Prezydent: odebrałem polską flagę od dowódcy ostatniej zmiany w Afganistanie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych imienia generała Bronisława Kwiatkowskiego przeprowadziło polskie wojsko - i to służące w kraju, i poza granicami - przez najtrudniejsze zadania - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda. Przekazał, że "z rąk dowódcy ostatniej zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie" odebrał polską flagę, "nasz narodowy sztandar, który został zabrany z Afganistanu przez ostatniego opuszczającego to miejsce polskiego żołnierza".

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w piątek w obchodach święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz oficjalnym zakończeniu misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Podczas uroczystości dowództwu nadany został sztandar wojskowy.

- Jest to nie tylko ważny dzień dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych imienia generała Bronisława Kwiatkowskiego, ale także i ogromny zaszczyt dla mnie, że mogłem nadać i wręczyć ten sztandar właśnie temu dowództwu - powiedział prezydent Duda podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

"Niestety byli także tacy, którzy z misji już nie powrócili"

Podkreślił, że Dowództwo im. Kwiatkowskiego obchodzi swoje święto, istnieje od 17 lat i i przeprowadziło polskie wojsko, i to służące w kraju, jak i poza granicami "przez wszystkie najbardziej skomplikowane i najbardziej także trudne zadania i wydarzenia, które przez te lata miały miejsce". Prezydent ocenił, że nie było to zadanie łatwe. - Polacy w tym czasie nie tylko byli tą armią, która została stosunkowo wówczas świeżo przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także i mieli zadania w różnych miejscach na świecie - zauważył.

Andrzej Duda podczas obchodów święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych PAP/Andrzej Lange

Podkreślił, że często były to zadania bardzo trudne, "związane z ogromną odpowiedzialnością za życie nie tylko naszych żołnierzy i pracowników wojska wykonujących służbę w ramach kontyngentu, ale także życie i zdrowie mieszkańców krajów, w których byli, (...) żołnierzy i pracowników wojsk sojuszniczych".

- Niejednokrotnie polscy żołnierze ratowali zdrowie, życie, ryzykowali życie. Niestety byli także tacy, którzy z misji już nie powrócili, polegli tam gdzieś na obcej ziemi ku rozpaczy nas wszystkich, największej swoich bliskich - powiedział. - Dziękuję za to, że państwo to udźwignęliście, chcę bardzo mocno podkreślić, udźwignęliście z powodzeniem - zaznaczył prezydent, zwracając się do rodzin osób poległych.

Prezydent: ze wzruszeniem przyjąłem flagę od dowódcy ostatniej zmiany w Afganistanie

- Dzisiaj z rąk pana pułkownika Pawła Pytko, dowódcy ostatniej zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie, odebrałem polską flagę, nasz narodowy sztandar, który został zabrany z Afganistanu przez ostatniego opuszczającego to miejsce polskiego żołnierza, w ramach zakończenia misji, która trwała 20 lat - powiedział prezydent. Dodał, że przyjął ją ze wzruszeniem. - Jest w niej wielka moc - powiedział Duda.

Andrzej Duda odebrał z rąk pułkownika Pawła Pytki flagę państwową, która towarzyszyła żołnierzom w Afganistanie PAP/Andrzej Lange

"Składam hołd wszystkim naszym poległym żołnierzom, wszystkim rannym"

Ocenił, że misja w Afganistanie była jedną z najtrudniejszych w dziejach Wojska Polskiego w czasach pokoju. - Misja, w której poległo 44 polskich żołnierzy i pracowników wojska, a prawie tysiąc zostało rannych i poszkodowanych - podkreślił Andrzej Duda.

Podczas przemówienia prezydent poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy wszystkich tych, którzy polegli w Afganistanie. - Składam hołd wszystkim naszym poległym żołnierzom, wszystkim rannym i poszkodowanym oraz najbliższym naszych żołnierzy - mówił.

- Dziękuję wszystkim oficerom, żołnierzom i pracownikom wojska, którzy wykonali naszą misję w Afganistanie od samego początku przez cały czas naszej obecności tam. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej dziękuje, żeście nas tam z męstwem i odpowiedzialnością reprezentowali, budując zarazem dobrą opinię o naszym kraju i naszych żołnierzach. Dziękuję za każdy dzień służby, który został tam zrealizowany dla Rzeczypospolitej - powiedział prezydent.

Złożył życzenia wszystkim oficerom i żołnierzom Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego z okazji ich święta.

"Okazaliśmy solidarność"

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział podczas uroczystości, że "misja (w Afganistanie) została podjęta ze względu na atak na Stany Zjednoczone". - U podłoża tej misji legł atak terrorystyczny na naszego sojusznika. Okazaliśmy solidarność – dodał. - Jesteśmy od tego, żeby wspierać naszych sojuszników w potrzebie, dlatego że liczymy na wzajemność, gdyby nasza ojczyzna takiego wsparcia potrzebowała - mówił szef MON.

Podkreślił znaczenie Dowództwa Operacyjnego RSZ, do którego zadań należy dowodzenie żołnierzami służącymi na zagranicznych misjach. - Dowództwo operacyjne odgrywa ważną rolę w Wojsku Polskim. Jakość dowodzenia, jakość operacji, świadczy o wartości Wojska Polskiego, zarówno w operacjach antykryzysowych w Polsce, jak i za granicą – mówił Błaszczak.

Misja w Afganistanie to jedna z najdłuższych i najtrudniejszych operacji zagranicznych Wojska Polskiego; polscy żołnierze byli obecni w Afganistanie prawie 20 lat, w misji uczestniczyło ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników MON.

Zadania Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest głównym organem dowodzenia, odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi. Rozpoczęło działalność pod nazwą Dowództwo Operacyjne 1 lipca 2004 r. W wyniku zmian ustawowych w 2007 roku, Dowództwo zostało przemianowane na Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Z dniem 1 stycznia 2014 roku na mocy nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej utworzone zostało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do zadań i odpowiedzialności DO RSZ należy m.in.: zarządzanie kryzysowe NATO, reagowanie na zagrożenia życia ludzkiego w kraju, przygotowanie Stanowiska Dowodzenia Naczelnego Dowódcy oraz dowodzenie operacyjne do czasu jego powołania, przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń z serii ANAKONDA, kierowanie misjami poza granicami kraju w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz innych państw koalicyjnych, a także ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej.

Decyzję o nadaniu Dowództwu imienia jego byłego dowódcy, który zginął w katastrofie smoleńskiej, generała Bronisława Kwiatkowskiego, ogłosił w kwietniu 2019 roku minister Błaszczak. Sztandar Dowództwa, który w piątek z rąk prezydenta odebrał obecny dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski, ufundował wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

