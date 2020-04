Kto na stanowisko po Małgorzacie Gersdorf? "Pytanie natury politycznej, a nie prawnej"

Pytanie, czy działalność pana Kamila Zaradkiewicza ograniczy się do zwołania Zgromadzenia Ogólnego - powiedział Stanisław Biernat, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. W TVN24 komentował wybranie Kamila Zaradkiewicza na pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego. To on ma zwołać Zgromadzenie Sędziów, które wyłoni kandydatów na następcę Małgorzaty Gersdorf.