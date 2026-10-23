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Polska

Konie w prezydenckiej rezydencji Karola Nawrockiego. Skąd pochodzą i kto płaci za ich utrzymanie

Łukasz Figielski
Aleksandra Sapeta
Zespół autorów
Łukasz FigielskiOprac. Aleksandra Sapeta
|
Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji w Promniku. Co o nich wiadomo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Konie Ramzes i Aramis w prezydenckiej rezydencji w Promniku były prezentem - wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej". Kancelaria prezydenta zapewnia w korespondencji z tvn24.pl, że środki przeznaczone na konie "nie pochodzą z budżetu państwa", ale część pytań pozostawia bez odpowiedzi.

Doniesienia o koniach w prezydenckiej rezydencji w Promniku obiegły media na początku października. Kancelaria Karola Nawrockiego przyznała, że "w dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP pozostają trzy konie: kuc, koń fryzyjski i koń huculski, o imionach Edzio, Ramzes i Aramis".

Według "Gazety Wyborczej" w Prominku jest łącznie sześć koni. Oprócz trzech, z których korzysta prezydent, pierwsza dama Marta Nawrocka i ich córka - są jeszcze trzy pochodzące z zasobów wojska i jeżdżą na nich między innymi funkcjonariusze SOP - twierdzi gazeta.

Od początku kontrowersje wzbudzało, w jaki sposób nabyto konie oraz kto pokrywa koszty utrzymania zwierząt.

Kancelaria prezydenta: kuc został podarowany

Dziennikarz tvn24.pl Łukasz Figielski wysłał do kancelarii prezydenta 14 pytań w tej sprawie. Część z nich dotyczyła też argumentu podnoszonego przez otoczenie Nawrockiego, że konie były obecne w rezydencjach należących do kancelarii prezydenta od lat 90. Pytania zostały wysłane 5 października, a odpowiedź wpłynęła 21 października.

Pytania wysłane do kancelarii prezydenta:

  • Jakie konie mieli poszczególni prezydenci - Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, za jakie kwoty i z jakich środków zostały nabyte?
  • Który z ww. prezydentów jeździł konno w Promniku?
  • Skąd się wzięła pierwsza para koni, o których donosi prasa: Bachus i Dżanet?
  • Z jakich środków została sfinansowana stajnia w ośrodku w Promniku za prezydentury Kwaśniewskiego?
  • Jakie zwierzęta, za jaką kwotę i z jakich środków nabyła kancelaria Andrzeja Dudy?
  • Jakie konie, za jaką kwotę i z jakich środków nabyło CO KPRP? Ile kosztowały: Ramzes i Aramis?
  • Z jakich środków jest utrzymywany Edzio - i kiedy został "kucem/koniem córki prezydenta"?
  • Z jakich środków jest utrzymywany czwarty z koni, dla pracownika SOP?
  • Ile kosztuje utrzymanie koni - wszystkie koszty, wraz z pracownikami?
  • Jakie są jeszcze zwierzęta w Promniku aktualnie? Prośba o inwentaryzację.
  • Ile kosztuje utrzymanie ośrodka w Promniku?
  • Jak często prezydent Nawrocki odwiedza Promnik?
  • Czy konie są transportowane do innych rezydencji prezydenta - jak często, na czyj koszt?
  • Dlaczego konie są w gestii CO KPRP - w jaki sposób te zadania są ujęte w statusie i gdzie są w jego strukturze?

W odpowiedzi na te pytania kancelaria prezydenta odpisała: "Uprzejmie informujemy, że kuc został podarowany, natomiast środki przeznaczone na konie pochodzą z zysków z działalności gospodarczej prowadzonej przez Centrum Obsługi KPRP jako przedsiębiorcę. Nie były sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa".

Jak dodano, "kuc został podarowany w 2024 roku Rezydencji Prezydenta RP w Promniku", czyli w trakcie kadencji Andrzeja Dudy. Według "Gazety Wyborczej" Edzio był prezentem od zoo w Krakowie.

Skąd pochodzą Ramzes i Aramis?

Odpowiedź kancelarii prezydenta nie wskazuje wprost, czy Ramzes i Aramis zostały zakupione, czy może były prezentem.

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że Aramis, na którym jeździ Nawrocki, był "podarunkiem" i pochodzi ze stadniny Andrzeja Michalskiego, który prowadzi znany klub jeździecki na Wybrzeżu. Gazeta próbowała kontaktować się z hodowcą, aby potwierdzić te informacje, ale ten najpierw miał poprosić o sms-a, a później nie odpisał mimo ponagleń.

Aramis trafił do Promnika w marcu 2026 roku. GW dowiedziała się, że wcześniej był wystawiony za 40 tysięcy złotych.

Z analizy gazety wynika, że z kolei Ramzes pochodzi z hodowli Beaty K. i jest w Promniku od grudnia 2025 roku. Jak podkreśla GW, kobieta nie jest hodowczynią lecz lekarką weterynarii. Od niej również nie udało się uzyskać komentarza.

Z wyliczeń GW wynika, że koszty utrzymania koni - pasza, obsługa stajni, trener - wynoszą około 54 tysiące złotych miesięcznie. Do tego dochodzą ewentualne koszty transportu zwierząt.

Kto płaci za utrzymanie koni w prezydenckiej rezydencji?

Jak twierdzi kancelaria prezydenta, "środki przeznaczone na konie pochodzą z zysków z działalności gospodarczej prowadzonej przez Centrum Obsługi KPRP". Do głównych zadań tej instytucji należy zarządzanie prezydenckimi nieruchomościami, obsługa oficjalnych uroczystości i wizyt państwowych, a także zapewnienie usług gastronomicznych, hotelarskich i poligraficznych.

Jak ustaliła GW, jedyna działalność gospodarcza Centrum to wynajmowanie pokoi i apartamentów w zbudowanym w 1930 roku kompleksie wypoczynkowym w Wiśle.

Do wynajęcia dla turystów przeznaczonych ma być 27 pokoi w cenie od 300 do 550 złotych za dobę. Z trzech budynków kompleksu wynajmowane są Dolny Zamek i gajówka. Budynek główny - Górny Zamek pozostaje tylko do dyspozycji głowy państwa i jego gości. Całość jest własnością państwa - zaznaczyła gazeta.

Źródło: Gazeta Wyborcza, tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiKancelaria prezydenta
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